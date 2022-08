Tras la muerte de Olivia Newton John: Amigos, celebridades y colegas reaccionan en redes sociales

La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su rol en la película musical ”Grease”, falleció este 8 de agosto tras 2 décadas de ser diagnosticada con cáncer de mama.

Olivia ”falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, comunicó su esposo, John Easterling, en una publicación mediante las cuentas oficiales de la actriz.

Sus antiguos compañeros de trabajo, amigos y admiradores, lamentaron la muerte de la artista a través de redes sociales, publicando emotivas dedicatorias hacia ella.

Primero estuvo su compañero de elenco en la icónica película ”Grease”, John Travolta, quien publicó un emocionante texto de despedida hacia su gran amiga. ”Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te amo mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos nuevamente. Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, dijo el actor en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Travolta (@johntravolta)

Kylie Minogue, colega y amiga de Olivia, reconoció en sus palabras de despedida que: ”Desde que tenía diez años, he amado y admirado a Olivia Newton John. Y siempre lo haré. Ella fue, y siempre será, una inspiración para mi de tantas, tantas maneras. Mis más profundas condolencias a su familia y seres queridos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylie Minogue (@kylieminogue)

”Demasiado joven para dejar este mundo. Que descanse en paz”, escribió la cantante y actriz Barbra Streisand.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barbra Streisand (@barbrastreisand)

James Gunn, director de la saga ”Guardianes de la Galaxia” y la película ”El Escuadrón Suicida”, extendió sus condolencias a través de su Twitter: ”Es realmente triste escuchar sobre el fallecimiento de Olivia Newton-John. Mi primer enamoramiento real cuando era niño. Amé Grease y su música y, coincidentemente, también compré y viví durante un tiempo en el maravilloso hogar que construyó en Malibu. Que descanse en paz”.

Really sad to hear about the passing of Olivia Newton-John. My first real crush as a kid. I loved Grease & her music & I coincidentally also bought & lived in for a while the wonderful home she built in Malibu. May she Rest In Peace. ❤️ https://t.co/gP10SJWqFZ — James Gunn (@JamesGunn) August 8, 2022

El cantante Richard Marx compartió varias fotos en las que aparece junto a Olivia, a quien consideraba su grande amiga. ”Mi corazón está roto. Descansa, dulce amiga. Fuiste una persona amable y amorosa como nunca antes las ha habido. Te extrañaré todos los días”.

My heart is broken. Rest now, sweet friend. You were as kind and loving a person as there’s ever been. I’ll miss you every day. 💔 pic.twitter.com/Z1zkVe9CVb — Richard Marx (@richardmarx) August 8, 2022

La cantante de soul, Dionne Warwick, escribió que ”Se ha agregado otra voz angelical al Coro Celestial. Olivia no solo era una querida amiga, sino que también una de las mejores personas con las que tuve el placer de grabar y cantar. Definitivamente la extrañaré. Ella ahora descansa en los brazos del Padre Celestial”.

Another angelic voice has been added to the Heavenly Choir. Not only was Olivia a dear friend, but one of the nicest people I had the pleasure of recording and performing with. I will most definitely miss her. She now Rests in the Arms of the Heavenly Father 🥲🙏🏾♥️ — Dionne Warwick (@dionnewarwick) August 8, 2022

El actor español, Antonio Banderas, se pronunció ante la noticia. ”Descansa en paz, Olivia Newton-John. El más sentido pésame para su familia y seres queridos”.

Rest in peace, Olivia Newton-John. Deepest condolences to her family and loved ones. pic.twitter.com/EeefzKBKCO — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 8, 2022

La icónica actriz Viola Davis, publicó en su Twitter: ”Oh hombre!!! Fuiste mi infancia! Tu talento, gracia, belleza!!! Descansa en gloriosa paz. Dios bendiga a tu familia… y gracias por crear recuerdos eternos”.