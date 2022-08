Carlos Ominami por dichos del ministro Jackson: “Son de las declaraciones más graves y más lamentables del último tiempo”

El exministro de Economía, Carlos Ominami abordó los lineamientos del acuerdo alcanzado por el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad de cara al plebiscito.

Sobre el contenido del documento, adelantó que “una parte de las cosas planteadas en el consenso son las que buscan enfrentar las noticias falsas en las que se ha basado la campaña del rechazo”.

La figura histórica de la ex Concertación además se refirió a los dichos del ministro Giorgio Jackson respecto de los valores y principios de la generación que los antecedió como centroizquierda. “Son de las declaraciones más graves y más lamentables del último tiempo. No solo me impactaron, me dolieron”, señaló Ominami. En esta línea, agregó que las declaraciones no corresponden a un error, si no a una convicción. Por último, dijo que sus palabras “generaron un daño que no se soluciona con simples disculpas”.