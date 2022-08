Donald Trump: El allanamiento del FBI que complica al expresidente estadounidense

El pasado lunes, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa del ex presidente; Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida. ¿La razón? Parte de una investigación sobre un posible manejo de documentos presidenciales y calificados por parte del ex mandatario, que se sospecha él llevó consigo desde la Casa Blanca, en lugar de haberlos entregado al archivo histórico como lo manda la ley.

En una declaración emitida por Trump en su red social Truth, anunció:

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”.

¿A qué se debe el allanamiento?

NBC y otros medios informaron que la búsqueda está relacionada con una investigación del Departamento de Justicia sobre si se violaron o no las leyes cuando 15 cajas de registros de la Casa Blanca, que incluían algunos documentos marcados como clasificados, terminaron en Mar-a-Lago, domicilio de Trump, en lugar de los Archivos Nacionales.

Una información que fue confirmada por esta última organización, al reconocer y confirmar que se discutió con el Departamento de Justicia acerca de registros clasificados dentro de la residencia de Trump;

”NARA ha identificado elementos marcados como información de seguridad nacional clasificada dentro de las cajas y se ha comunicado con el Departamento de Justicia”, escribió el archivista David Ferriero, en una carta al Comité de Supervisión de la Cámara,

Recordemos que el Departamento de Justicia tiene 2 investigaciones activas conocidas en relación al expresidente; una, sobre el intento de revocar las elecciones presidenciales de 2020 y el 6 de enero de 2021, y la otra, sobre el manejo de documentos clasificados.

Ante esto, la hija del expresidente, Lara Trump, se pronunció declarar: ”Están aterrorizados de que anuncie cualquier día que se postulará para presidente en 2024, y esta es una forma muy conveniente de arrojar un poco más de barro sobre Donald Trump, como si no hubieran hecho ya lo suficiente”, concluyó.

Evidencias que respaldan las acusaciones de manipulación

A la actual acusación de retención de documentos presidenciales, se le suman las 2 recientemente reveladas fotografías en las que el expresidente, Donald Trump, supuestamente habría arrojado documentos por el inodoro -a forma de eliminar evidencias- mientras estaba a cargo de la nación.

Se trata de la periodista americana Maggie Haberman, una reportera de New York Times y contribuidora de CNN quien escribió el libro ”Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America” (Hombre seguro: la construcción de Donald Trump y el derrumbre de America), donde mostró las siguientes imágenes que fueron conseguidas gracias a fuentes de la antigua Administración republicana:

Una de las capturas muestra un inodoro al interior de la Casa Blanca y la otra es de un viaje al extranjero de Trump, y si bien ”no está claro a qué se refieren los documentos, ni quien fue su autor”, según CNN, ”parecen estar escritos con la letra de Trump con marcador negro”.

En conversación con CNN, Haberman dijo: “¿Quién sabe qué era este papel? Solo él lo sabría y, presumiblemente, quienquiera que lo estuviera manejando, pero el punto importante es sobre los registros”, concluyó, apuntando a la relevancia de la conservación de documentos oficiales.

Asimismo, la reportera refuerza que Trump tenía un hábito de mal manejo de documentos, al recordar cuando la secretaria de la Casa Blanca durante su mandato, Stephanie Grisham, admitió a CNN:

”El expresidente de los Estados Unidos no manejaba correctamente los documentos clasificados”, continúa, ”lo vi revisar documentos, botar o romper algunos, y guardar otros en sus bolsillos”.

No es primera vez que Trump cuenta con documentos en su domicilio

En febrero, se publicó el hallazgo de varias cajas con material e información laboral que Trump mantenía en su casa de Florida; entre aquellos documentos había desde correspondencia enviada por el líder norcoreano Kim Jong-un durante el proceso de deshielo bilateral, que Trump describió como ”cartas de amor”, hasta escritos que dejó su predecesor, Barack Obama.

La noticia continúa en desarrollo.