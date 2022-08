Mario Marcel corrige a expresidente del Banco Central y dice que Chile no atraviesa una ‘estanflación’

En entrevista con Diario Financiero, Roberto Zahler, el ex presidente del Banco Central, aseguró que Chile tiene ”la combinación de estancamiento e inflación”, es decir que el país está en un periodo conocido como ‘estanflación’. Esta es una situación económica que se caracteriza por el estancamiento de la economía a medida que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo.

”Si consideramos que llevamos poco más de un trimestre con crecimiento cayendo mes a mes y con la inflación en dos dígitos’‘, continúa Zahler, ”estamos en estanflación, aunque suene terrible”.

Respecto a estas declaraciones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró no compartir la opinión de la ex autoridad a cargo del BC, agregando que: ”Cuando se habla de estanflación, no es un término particularmente preciso”

Sin embargo, Marcel objetó que: ”Si uno lee la entrevista de Roberto Zahler uno puede coincidir bastante con él, en el sentido de que durante este año se está produciendo un ajuste, un enfriamiento de la economía que era necesario, dado las presiones que se ejercieron por el lado de la demanda sobre la inflación”.

“Este es un proceso que se va a extender durante este año y, por lo menos de acuerdo a nuestras proyecciones, el próximo año deberíamos ya desde el primer trimestre en adelante, comenzar a ver una recuperación”, afirmó el ministro, precisando que aunque la situación se vea negativa en 2022, no significa que el próximo año esto se mantenga.

”Lo que está mostrando es que durante este año se ha ido debilitando la actividad y esperamos que este proceso ya vaya teniendo hacia finales de año una inflexión, lo mismo que la inflación”, concluyó el ministro.

Voces de la economía reaccionan al fenómeno inflacionario

Con respecto a la creciente inflación en nuestro país, se refirió el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, enfatizando que ”Chile, que era un país con mucha estabilidad, que la habíamos conquistado por muchos años, hoy día la hemos perdido”.

Una difícil situación de la que, según Sutil, ”no se ve una preocupación en el equipo económico de este Gobierno, no se ve una preocupación de estas activamente trabajando con el sector empresarial, con los gremios, con las empresas, tanto regionales como centrales, de avanzar en más y mejores proyectos”, cerró.

Por otra parte, los dichos de Zahler también fueron interpretados por el economista Juan Ortiz, quien afirmó que ”sin duda alguna la actividad económica de Chile se está ralentizando, por lo que ver una desaceleración cada vez más grande en la producción, acompañado de una mayor escalada en los precios, se podría comenzar a hablar de que efectivamente Chile está cayendo o viendo signos de una estanflación”.