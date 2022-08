Gaspar Rivas recibe críticas tras autoproclamarse como ”El bukele chileno”

El diputado Gaspar Rivas (PDG), se transformó en el foco de las críticas y las redes sociales, producto de la presentación que realizó sobre un proyecto de ley a nombre de la bancada del Partido de la Gente e Independientes, con el fin de fortalecer las medidas cautelares a los imputados por delitos graves y violentos, como por ejemplo; violaciones, femicidios, homicidios y robos con violencia o fuerza.

El objetivo, según Rivas, es ”luchar contra la delincuencia” al ”ponerle un candado definitivo a la puerta giratoria de los Juzgados de Garantía”.

Profundizando en la idea, Rivas explicó:

”De tal manera que, cuando un delincuente comete delitos graves, (…) una vez que sea puesto a disposición del Juez de Garantía, si existen antecedentes suficientes para acreditar la existencia del hecho ilícito y la participación del imputado; este deba necesariamente quedar en prisión preventiva y sin gozar de ningún tipo de beneficio de la ley N°18.216 de Beneficios Carcelarios.”

Ante la misión de controlar la agravante delincuencia en nuestro país, el diputado aseguró que: ”Es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo, el PDG quiere hacerlo, y yo, en lo personal (…) tomo este trabajo sucio pero necesario (…) Por eso, hoy día he traído esto..”,

Fue allí, donde sacó una insignia de Sheriff para abrocharla en la solapa de su abrigo y prosiguió a decir:

‘He aquí el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas e inmundas que inundan de droga a nuestros jóvenes, y a los cuales la izquierda progresista tiene el desparpajo en las redes sociales de defenderles los derechos”.

Asimismo, Rivas agregó que la ”gente decente” está pidiendo ”mano dura no solamente con los sinvergüenzas de las AFP y las Isapres, de los servicios públicos, de los servicios básicos, las farmacias, las colusiones, sino que también contra los sinvergüenzas que se esconden detrás de la ley y se hacen llamas víctimas de la sociedad”

Para cerrar, afirmó tajantemente:

“Aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, con un tiro en la nuca, voy a combatir a esas lacras asquerosas”

La periodista de CNN Prime, Mónica Rincón, protagonizó un tenso intercambio de tweets con el diputado Rivas, después de que la periodista lo criticó en el noticiario.

”Seguramente él encuentra que es un piropo aquello”, dijo Rincón tras notar la placa de sheriff, criticando que ”incluso, aunque sea impopular decirlo, incluso los delincuentes tienen que ser respetados en sus garantías”.

”Más que un sheriff, necesitamos seriedad de los parlamentarios y que trabajen bien, todos, de izquierda a derecha”, respondió la periodista.

Ante esto, el diputado twitteó su rechazo:

Yo me quedo con la causa por los derechos de los millones de chilenos honestos hartos de los delincuentes https://t.co/4RdItKtMSe

”No distorsione mis palabras, diputado”, contestó Rincón.

No distorsione mis palabras diputado. Los derechos de víctimas se respetan mejor en un Estado de Derecho, trabajando con seriedad en buenas leyes (para eso fue elegido) y no autodeclarándose sheriff. Para eso tenemos carabineros.

Claro que es más populista no respetar los DDHH https://t.co/KM3tpoJ3y5

— Mónica Rincón González (@tv_monica) August 4, 2022