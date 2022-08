Encuesta CEP sobre ciudadanos mapuches: 59% no justifica nunca el uso de la violencia para recuperar tierras

En una nueva edición de la Encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicada en la jornada de hoy, se revelaron los resultados de la encuesta Especial N°87; que trata la opinión de los ciudadanos mapuches rurales y urbanos de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La medición, realizada entre febrero y julio del 2022, evidencia que el 59% de los mapuches encuestados rechaza el uso de la fuerza o cualquier tipo de violencia como método para recuperar las tierras que actualmente reclaman al Estado chileno. Mientras que un 11% lo justifica.

En la pregunta: ”¿Cree usted que el uso de la fuerza para reclamar tierras se justifica?”, además del antes mencionado 59% que no justifica nunca la fuerza, un 26% opina que se justifica en algunas circunstancias, un 11% lo justifica siempre, y un 4% no sabe o no contesta.

Por otra parte, ante la pregunta: ¿Cómo cree Ud. que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche?, el porcentaje más alto; un 30%, cree que debería ser a través de la ”restitución de las tierras”, un 19% opina que ”reconociendo constitucionalmente al pueblo mapuche”, un 11% ”mejorando el acceso a la educación de calidad”, un 7% dice que ”pidiendo perdón por los abusos cometidos contra el pueblo mapuche” y un 4% ”entregándoles una compensación de dinero”, entre otros.

En la pregunta: ”Pensando ahora en la paz social en la zona ¿Cuáles son las dos principales medidas para lograrla?, un 55% opina que ”diálogos entre todos los grupos en conflicto”, un 23% ”mayor presencia de Carabineros”, un 18% ”parlamentos entre el estado y el pueblo mapuche”, un 15% ”reparación en la deuda histórica”, un 12% ”un estado multicultural” y un 3% ”un estado plurinacional”.

Sobre este último punto y en la pregunta sobre cuales son ”las dos medidas más importantes para que Chile sea un estado plurinacional, un 35% votó ”que los pueblos indígenas tengan derecho a su patrimonio cultural y recursos naturales en sus territorios”.