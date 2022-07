Pedro Pool: Fiscalía investiga al empresario tras amenazar a exconvencionales

La Fiscalía de Osorno comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que se inició la investigación por el delito de amenazas sobre el empresario osornino, Pedro Pool, tras emitir advertencias intimidantes y hasta de muerte mediante plataformas de streaming, en contra de los exconvencionales: Fernando Atria y Jaime Bassa. Todo esto en contexto del próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El accionar legal de la Fiscalía, fue en gran parte, gracias al primer impulso del abogado Luis Mariano Rendón de DDHH, quien el pasado lunes presentó ante el Juzgado de Garantía de Osorno una querella por el delito de “amenaza, previsto y sancionado por el artículo 296 N.º 3 del Código Penal”, donde pidió la “formalización inmediata, dado que el delito se encuentra acreditado, y cautelar de prisión preventiva, dado la peligrosidad del imputado”.

Ante esto, Rendón enfatizó que: ”Los dichos de este personaje son extraordinariamente graves, está hablando de homicidios masivos, de secuestro de personas, incluso, en otros videos habla de la contratación de sicarios para llevar adelante estos planes. (…) Eso no puede ser aceptable en ningún país democrático civilizado, que pueda ser gratis estar amenazando a las personas a través de medios de comunicación. Por lo tanto, debe iniciarse el procedimiento legal para aplicarle las sanciones correspondientes”.

Como a estas horas ni @min_interior ni parlamentarios interponen querella, y como tampoco @FiscaliadeChile inicia de oficio procedimto, he interpuesto querella por delito de amenaza contra Pedro Pool. Ni un cm a quienes amenacen usar violencia contra el resultado del plebiscito. pic.twitter.com/4h72yR224Z — APRUEBO! 👍Luis Mariano Rendón 🇨🇱 (@lmrendon) July 25, 2022

¿Qué dijo Pedro Pool?

Los hechos en cuestión, ocurrieron luego de que Pool participara en el programa de Youtube de Patricia Maldonado y Catalina Pulido: ‘Las Indomables’, donde sostuvo que, en caso de ganar la preferencia por el ‘Apruebo’, se dedicará a ”organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.

Pool profundizó en sus declaraciones, amenazando con repetir e incluso incrementar las ejecuciones que acontecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Y no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Tengan claro amigos de izquierda, esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, espetó.

En esa instancia, el empresario aprovechó de dar a conocer su visión acerca de la situación política del país, anunciando que aspira a ser candidato presidencial en las próximas elecciones:

“Vamos a hacer zonas abiertas a la inversión del mundo, en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, en Valdivia. Con un impuesto a la renta de no más del 10%”, aseveró.

“Además, haré uso disuasivo de las Fuerzas Armadas en materias de educación del país. Por ejemplo, estableceré que los jóvenes del Sename deban hacer un servicio militar de 5 años, para que salgan con una profesión”, concluyó.

Eso no fue todo, sino que además, en otro programa, amenazó directamente con fusilar a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa:

”Vamos a fusilar a los prostituyentes (constituyentes) por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud”, dijo Pool, añadiendo que ”De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos (…) los vamos a fusilar”.

Responde Patricia Maldonado

Cabe mencionar que tras la viralización de sus declaraciones y las múltiples manifestaciones de enojo por parte de los internautas, Patricia Maldonado se pronunció acerca de lo ocurrido en su programa, señalando que:

“Cada una de las personas que están en nuestra sintonía, que no me cabe duda que también hay muchos zurdos y me encantan que lo vean, que todos los invitados que nosotros tenemos al canal de Lo Maldito, son mayores de edad, nosotros no entrevistamos a menores de edad”, continúa, ”por lo tanto, cada persona se tiene que hacer cargo de sus dichos y de sus actos y de sus consecuencias, porque después de un comentario pueden venir consecuencias como fue lo ocurrido con el señor Pedro Pool”, cerró.