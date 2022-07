Polio: EEUU reporta primer caso en casi una década

Las autoridades sanitarias de Nueva York y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades confirmaron el primer caso de poliomielitis en la nación, tratándose del primer contagio en casi una década.

El virus, que se puede propagar rápidamente entre individuos asintomáticos y cuyos síntomas pueden demorar hasta 30 días en aparecer, se detectó en un adulto joven, residente del suburbio neoyorquino Rockland County, según el Departamento de Salud del estado.

Oficiales aseguraron que el paciente había desarrollado síntomas importantes, llegando a presentar parálisis, indicios característicos del polio, una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal causando debilidad muscular y entumecimiento que puede ser mortal.

Sin embargo, el sujeto no habría viajado fuera del país como para contraer la enfermedad, por eso, se presume que la infección comenzó con alguien que habría recibido la vacuna oral del polio en otro país, según el Departamento de Salud de Estados Unidos.

La inyección infecciosa causante de este caso, contiene una variante leve del virus pero que aún así es capaz de replicarse, eso quiere decir que la gente receptora de la vacuna igualmente pueden propagar el virus hacia otros. Y según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la última vez que esto ocurrió fue en 1993, ya que los EE.UU administran una inoculación inactiva del virus desde el 2000.

La mayoría de los americanos están vacunados contra el polio, pero esto debería servir como un llamado de atención para los no vacunados, dijo Jennifer Nuzzo, investigadora pandémica de la Universidad Brown.

”Esto no es normal. No queremos ver esto”, dijo Nuzzo. ‘‘Si estás vacunado, no es algo de lo que preocuparse, pero si aún no vacunas a tus niños, es realmente importante que te asegures que estén al día”. Concluyó.

Oficiales de la Salud agendaron clínicas de vacunación en Nueva York para este viernes hasta el lunes, y animaron a todos quienes no tienen la inyección, a vacunarse.

”Queremos la vacuna en los brazos de quienes lo necesitan’‘, dijo la Comisionada de Salud Dra. Patricia Schnabel Ruppert, en una conferencia noticiaria.

Él polio fue, alguna vez, una de los padecimientos más temidos de la nación, con brotes anuales que causaron miles de casos de parálisis. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños.