Onemi declara alerta roja para La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano

Esta mañana, la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó alerta roja para cuatro comunas de la Región de Coquimbo por el sistema frontal.

Tras el sistema frontal que afecta a gran parte del país, la Onemi decidió decretar esta mañana una Alerta Roja para cuatro comunas de la Región de Coquimbo, debido a las lluvias y vientos que ha dejado el paso de este frente de mal tiempo. Esto ha significado caminos cortados, anegamiento de calles y también problemas en diferentes quebradas.

Las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano se mantienen bajo esta Alerta Roja, que implica seguir una serie de recomendaciones y monitoreo enfocado en prevenir nuevas situaciones de emergencia, ante un crecimiento de caudales y deslizamiento de tierra, algo que ya se registra en el sector.

El director regional de la Onemi, Rubén Contador señaló que: “La recomendación y el llamado es a que seamos parte de la solución y no del problema. A no concurrir a lugares de riesgo y si es posible mantenerse con sus familias en los respectivos domicilios, es lo más aconsejable. En ese minuto, los puntos más críticos son las quebradas de la provincia de El Elqui, en particular, la zona de la quebrada de Marquesa, de la quebrada de Los Choros y la quebrada de Leiva en la comuna de Vicuña”.

Además, agregó que: “Las quebradas están con un deslizamiento importante del volumen de agua, por lo tanto pueden llegar a los ríos y las personas que estén en los bordes pueden ser afectadas por esta situación”, precisó.

Ante la situación, la delegación presidencial de Coquimbo se encuentra elaborando un plan de evacuación, coordinado con los municipios de la zona si es que fuese necesario rescatar gente.

Créditos de la foto: @eldía.cl