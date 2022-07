Caso Huracán: Por qué el gobierno se quedó fuera por un error que el presidente Boric tildó de ‘inaceptable’

Es definitivo: El gobierno quedó fuera como querellante del llamado ‘Caso Huracán’, como se le denomina al caso involucra malversación de documentos públicos y falsificación de pruebas contra miembros de la comunidad mapuche por parte de Carabineros. La Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisible el recurso presentado por el Ministerio del Interior para intentar reincorporarse a la querella, luego de quedar fuera en mayo luego de que el abogado Luis Martínez no corrigiera un vicio formal en la documentación que se presentó.

Según documentos jurídicos, la situación ocurrió luego de que el abogado del gobierno no hiciera la corrección a la acusación del caso pese a haber sido ordenado 48 horas antes, por lo que la justicia consideró la documentación como no presentada.

Acorde a radio Biobío, la responsabilidad caería en Luis Martínez, quien habría informado que no corregiría el vicio formal que se le apuntó. Martínez es el mismo abogado que fue despedido de la División Jurídica de Interior por no haberse querellado por el homicidio del carabinero Francisco Benavides, habiéndose quedado dormido y no entregando la documentación clave de la querella. En esa ocasión, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, calificó la situación como ‘un error inexcusable’.

Al ser consultado hoy en La Moneda sobre la situación, el presidente Gabriel Boric hizo eco de las palabras de Monsalve para referirse al error que los dejó fuera del Caso Huracán, tildándolo de ‘inaceptable’.

“Las características de este error, desde mi punto de vista, son inaceptables, y por supuesto que tienen que haber responsabilidades. Lo voy a conversar con la ministra para evaluar dónde se cometió ese error; entiendo que fue anterior, que es algo que venía hace un tiempo ya y que se tendrá que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas”.

Boric prosiguió explicando:

“El Caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y funcionarios policiales por malversación. Esto es gravísimo y, por lo tanto, la instrucción desde Presidencia es que el Estado tiene que agotar todos los recursos que estén a su alcance para perseguir estos delitos”.

Con la declaración de inadmisibilidad del recurso presentado por el gobierno, La Moneda queda oficialmente fuera de la querella por el Caso Huracán. La causa sigue en preparación para juicio oral contra 10 imputados, integrantes de la disuelta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en La Araucanía, a la cual se le acusa de haber falseado documentos y haber entregado pruebas falsas para inculpar a personas mapuches por delitos en la Macrozona Sur.