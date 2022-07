Se cae la acusación contra la ministra Siches: La Cámara aprobó la cuestión previa

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados dio por cerrada la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

La Cámara de Diputados decidió acoger la cuestión previa de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, dejando así sin efecto alguno el libelo presento por la bancada republicana de la Cámara Baja. Esta, la sindicaba como responsable de “infringir la Constitución y las leyes y dejar éstas sin ejecución”.

Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, el hemiciclo decidió el libelo no cumple con los requisitos constitucionales para seguir su curso, por lo que se entenderá como no interpuesto y por ende, no continuará su trámite.

El libelo había llegado a la Sala de la Cámara con informe negativo desde la comisión revisora, donde cinco integrantes, mayormente de oposición, rechazaron su procedencia.

La abogada de Siches, Elisa Walker, previo a la acusación, había solicitado que se acogiera la cuestión previa, afirmando que la acusación “debe ser utilizada como un mecanismo de última ratio, de forma excepcional, cosa que no se está cumpliendo”.

⭕️#AcusaciónConstitucional Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la Cámara acoge la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos constitucionales. El libelo se entiende no interpuesto y no prosigue su trámite. pic.twitter.com/Wxk8Pd4hTq — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 12, 2022

