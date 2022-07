Falleció el ex primer ministro japonés Shinzo Abe tras atentado en su contra

El ex primer ministro Shinzo Abe no logró resistir el ataque de bala que recibió este durante un acto electoral y falleció. Durante la noche de este jueves, se conoció del ataque sufrido por el ex ministro japonés Shinzo Abe, en medio de un evento.

Mientras se encontraba en un acto de campaña para las elecciones parlamentarias que se desarrollarán en Japón este domingo, el ex primer ministro Shinzo Abe fue atacado con un arma de fuego y resultó herido de gravedad, según información de medios locales e internacionales.

El político japonés fue trasladado a un hospital por medio de una ambulancia y posteriormente en un helicóptero tras este ataque, desde la estación de Yamato-Saidaiji en la ciudad de Nara (oeste de Japón). Según citan medios estatales, habría sufrido un paro cardiorespiratorio tras este ataque, por lo que intentaban recuperarlo.

Las autoridades policiales detuvieron al hombre que supuestamente le disparó al ex primer ministro con una escopeta y por la espalda. Los testigos cuentan se oyeron dos disparos y que a luego de esto, Abe se desplomó al suelo.

Lamentablemente, como se pudo conocer durante la madrugada de este viernes, el ex primer ministro Shinzo Abe no resistió el impacto de bala.y falleció. Los servicios de salud del Hospital Universitario de Nara, donde se encontraba Abe, confirmaron su deceso a eso de las 4 de la mañana de Chile. Abe presentaba heridas en varias arterias y daños en el corazón.