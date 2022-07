Ex presidente Lagos tras no decantarse por el apruebo o el rechazo: “Lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón”

El ex presidente Lagos ahondó en las razones para no mostrar su preferencia ante el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Según adelanta el diario La Tercera, en una entrevista que publicarán este domingo, el ex presidente afirmó que: “Me puse a estudiar detenidamente razones para el Apruebo y razones para el Rechazo y lo que concluyo es que no importa que gane el Apruebo o el Rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre”.

Sobre su opción de no mostrar una preferencia ante la elección del 4 de septiembre, donde se escogerá si se aprueba o se rechaza el texto propuesto por la Convención, Lagos fue tajante. “Como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

Asimismo, agregó que: “Hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a distintas opciones. Son todas abiertas.”

El ex mandatario mostró su desilusión frente al proceso constitución y declaró que “acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”.