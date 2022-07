Dólar se transó en 1.000 pesos por primera vez en Chile

El alza del dólar no da tregua. Solo durante la jornada de hoy, la divisa extranjera registró aumentos por sobre las barreras de los 960, 970, 980 y 990 pesos, marcas históricas en nuestro país. Pasadas las 11:30 de la mañana, la moneda estadounidense llegó incluso a ser transada en 1.000 pesos, por lejos lo más alto que se haya visto en Chile. Posteriormente volvió a registrar una baja, saliendo de esa barrera.

Como informó La Tercera, el dólar ha subido sobre 67 pesos en tan solo dos días, mientras que en el año acumula un alza de 143,3 pesos. La situación se explica, en parte, por el fortalecimiento de la divisa a nivel global, producto del aumento de tasas de los bancos centrales de distintas economías del mundo (lo que aumenta la posibilidad de recesión), que coincide con la ‘tormenta perfecta’ de la baja del precio del cobre, que tan solo en julio ha sufrido pérdidas a su valor de un 8,73% y un 22,35% en todo este 2022.

Javier Salinas, economista en jefe de LarrainVial, había advertido de esta situación en nuestro programa económico ‘Más Que Números’:

“Hemos sido insistentes en decir que estamos viendo una recesión global que se acerca. Cada vez estamos más cerca de ese escenario. Hoy en día el tipo de cambio que estamos viendo está muy influenciado por este fenómeno”.

#MásQueNúmeros | Javier Salinas, economista jefe de LarraínVia Research: “El dólar podría llegar a los $1.000 pesos” En vivo por https://t.co/r7wN20ZQGH pic.twitter.com/H2YZct7MZZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 6, 2022



¿Qué se hace ahora? Algunos miran al Banco Central con esperanzas de que intervenga en el alza del dólar, pero Salinas no lo ve como una posibilidad inmediata:

“El Banco Central, por ahora, no ha dado señales de querer intervenir, no creo que lo vayan a hacer en el corto plazo. Primero harían una intervención verbal, que es decir que creen que el cambio está desalineado y eso podría ajustar un poco el tipo de cambio, y en una segunda etapa podría hacer una intervención más física. Pero creo que todavía no están los niveles para intervenir”.