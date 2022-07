Ximena Rincón no espera a la DC y anuncia que votará ‘Rechazo’ en el plebiscito

Pese a que la Democracia Cristiana convocó a una junta nacional este 6 de julio para definir como partido su postura de cara al plebiscito constitucional, la senadora y expresidenta de la Cámara Alta Ximena Rincón decidió no esperar a la instancia. Luego de que se entregara la propuesta definitiva de nueva Constitución, Rincón anunció que votará ‘Rechazo’ el 4 de septiembre, asegurando que el texto presentado ‘no le hace bien al país’.

Rincón justificó su decisión explicando:

“Tiene cosas buenas, nadie puede negarlo, tener derechos sociales garantizados es algo que la DC ha impulsado por muchos años, pero no basta. Tener derechos sociales garantizados es importante, pero cuando no tienen financiamiento y además se les quita el recurso de protección y se les da una acción de tutela que puede demorar dos años en materializarse, es engañar a la ciudadanía”.

Posteriormente hizo un llamado a que las personas que no están conformes con la propuesta de nueva Carta Magna lo expresen libremente:

“Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen. No le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños. Se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del Poder Judicial y no hay contrapeso a la autoridad”.

Finalmente cerró diciendo:

“Por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños, y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía en el Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo”.

Durante las últimas horas, la senadora había causado polémica en redes sociales por asegurar que la nueva Constitución ‘propone un Chile fragmentado’ basando su aseveración solo en la portada de la propuesta constitucional.