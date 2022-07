Gaspar Domínguez y la Constitución: “La herencia de este proceso marca un nuevo estándar para esta sociedad”

El ahora ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, entregó sus impresiones tras el fin de la Convención Constitucional.

Por medio de un discurso en el cierre del órgano redactor, Gaspar Domínguez afirmó que pase lo que pase en el plebisicito de salida del 4 de septiembre, el proceso constituyente “marca un nuevo estándar”.

“Pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió. Es un impulso que nació y se ha vuelto realidad. La herencia de este proceso marca un nuevo estándar para esta sociedad en que ya es inaceptable pensar, por ejemplo, sin paridad o participación popular”, expresó.

En la ceremonia de entrega del texto, Domínguez apuntó que “para escribir la propuesta fuimos elegidos con unas reglas nuevas de manera paritaria, diversa y abriendo espacio a quienes nunca antes habían sido representados o habían estado en espacios de poder; somos tal vez el grupo más diverso que ha sido convocado para una tarea de este carácter”.

Sobre el origen del proceso y su significado, el ahora ex Convencional afirmó que: “Quienes tenemos menos de 40 años creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue sino hasta octubre de 2019, que yo entendí que la democracia hay que cuidarla, y cuidarla es difícil, requiere de un gran esfuerzo. Chile decidió encauzar la profunda crisis política a través de un proceso democrático, inédito, sin recetas. Y aquí estamos, enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una República y una democracia madura. que puede acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar su democracia”.

Asimismo, sobre el fin del órgano redactor tras un año de trabajo, el médico expresó que “esta Convención se disuelve, pero no es ni el principio ni el fin de este viaje”, enfatizó, puesto que “llevamos décadas intentando avanzar hacia una Constitución democrática”.

“Esta nueva etapa debe ser la continuación de un gran proceso de encuentro en el que naveguemos juntas y juntos hacia un Chile más justo, porque la Constitución perfecta no existe. Esta no es la excepción. Esta propuesta de Constitución no es una varita mágica que va a solucionar nuestros problemas, pero sí es una mejor caja de herramientas para avanzar en estas soluciones“, añadió.

“Encontrémonos en paz el próximo 4 de septiembre, porque al final todos queremos una nueva Constitución, todos queremos una Constitución justa para Chile“, finalizó.