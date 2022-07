Cristian Garin: Revive el histórico momento en el que el chileno se mete en cuartos de final de Wimbledon

Lo de Cristian Garin (43°) en Wimbledon fue una locura. El duelo contra Alex De Miñaur (27°) no solo se extendió por 5 sets, en un total de 4 horas y 38 minutos, sino que también partió con el chileno perdiendo por dos sets, además de haber tenido que remontar dos match points de su rival. Frente a una adversidad casi imposible de remontar, Garín terminó ganando con épica: 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4 y 7-6 (10-5), metiéndose por primera vez a cuartos de final de un Grand Slam.

Como si fuese poco, esta es la primera vez en que la raqueta nacional se impone al australiano, contra quien ya había perdido en 3 ocasiones y, de hecho, jamás había sido capaz de ganarle un set. La tónica parecía ser la misma en la cancha inglesa, luego de que el chileno partiera perdiendo por 2 sets y estuviese en dos ocasiones a ad portas de perder el encuentro. Demostrando una garra sobrenatural, Garin dio vuelta el encuentro desde las cuerdas.

La prensa deportiva destacó que Cristian Garin no es solo el cuarto chileno en meterse en cuartos de final de Wimbledon, sino que además es el primer tenista de la edición 2022 del torneo en dar vuelta un partido luego de ir abajo por dos sets. Sin duda alguna uno de los triunfos más importantes en la carrera del deportista nacional, sino el más importante.

Por supuesto, la cosa sigue ahora. Garin espera a su rival en cuartos de final en lo que salga del encuentro entre Nick Kyrgios (40°) y Brandon Nakashima (56°).

Puedes ver aquí abajo el épico momento en donde Garin se impone a De Miñaur tras casi 5 horas de partido y una montaña rusa de emociones.

The first man to recover from two sets down at this year’s Championships

Take a bow, Cristian Garin 👏#Wimbledon pic.twitter.com/EdEi8dDBz3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2022