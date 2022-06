Irina Karamanos: Por qué se despertaron críticas tras reformulación al cargo de ‘Primera Dama’

El anuncio del gobierno sobre Irina Karamanos, activista feminista, antropóloga y pareja del presidente Gabriel Boric, no dejó a nadie indiferente. Tras haber adelantado en la campaña presidencial que no se sentiría cómoda ejerciendo el cargo de ‘Primera Dama’, ahora el Ejecutivo emitió una resolución que reemplaza ese término por el nombre natural de la también cientista política: Irina Karamanos.

En la misma resolución se establecían las responsabilidades del ‘Gabinete Irina Karamanos’, dentro de las que se incluyen:

“Identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluídos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”.

La definición dista bastante de los deberes asignados al ‘Gabinete Primera Dama’, que según La Tercera, en un documento del 2018 describe sus funciones como coordinación en políticas públicas relacionadas a “la mujer, infancia, familia y adultos mayores, a través del diseño y ejecución de proyectos sociales y culturales, y de alianzas con entidades privadas”.

Según explicó radio Biobío, la medida le entregaría además al gabinete de Karamanos facultades que se duplican con las de ministerios como el de la Mujer y Equidad de Género y el de Desarrollo Social.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos consideraron condenable la personalización del cargo, o sea, que Irina Karamanos vaya a ocupar el cargo de ‘Irina Karamanos’ (lo que obliga inmediatamente a volver a cambiar la resolución una vez que termine este gobierno), otros, como el exfiscal Carlos Gajardo, apuntaron a que el ‘Gabinete Irina Karamanos’ incorpora a personas que no solo ganan altos sueldos, sino que no cuentan con la preparación como para trabajar para el Estado.

Desde la oposición las críticas fueron más duras, aseverando que la resolución del gobierno parece ‘más propia de una monarquía’, debido a la personalización, con nombre y apellido, de un cargo público.

Como agrega Biobío, en Chile no existe precedente de que un cargo gubernamental o estatal lleve el nombre de una persona en particular.

‘Gabinete Irina Karamanos’ ya no aparece en organigrama del gobierno

Luego de los cuestionamientos, usuarios notaron que todo lo correspondiente al ‘Gabinete Irina Karamanos’ ya no aparece en el organigrama de autoridades e instituciones del sitio web del gobierno. La información sobre Karamanos ahora solo se encuentra accesible mediante link directo.

Si bien no está claro si esto significa que el Ejecutivo dio pie atrás a la polémica resolución, desde Chile Vamos anunciaron que de todos modos acudieron a la Contraloría para que revise la situación, argumentando que el cambio fue “inconstitucional, ilegal y arbitrario” y que “con este acto, con el cual se denomina a la institución con el mismo nombre de la persona que la ejerce, existe un claro abuso de poder”.

Te dejamos con algunas reacciones aquí abajo:

En el tema de Irina Karamanos el problema es tener asesores con sueldos importantes sin preparación ni experiencia que te hacen estos autogoles.

Importante entender que el Estado no puede ser una agencia de empleos. Menos amigos y más profesionales. pic.twitter.com/JI66rQnfAl — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) June 22, 2022

Giorgio Jackson hace donaciones a Giorgio Jackson, e Irina Karamanos encabeza el gabinete de Irina Karamanos. Linda forma de basurear los últimos 30 años de la historia de Chile. — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) June 22, 2022

Cambiar el nombre del cargo “Primera dama” por “Irina Karamanos” es propio de una #Monarquía. Impresentable, recurriremos a la @Contraloriacl pic.twitter.com/lHf6c6xbHz — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) June 22, 2022

Todavía no hay ninguna explicación oficial del gobierno sobre esta grave decisión politica y administrativa. No basta con borrar a Irina Karamanos del gobierno, aqui el Gobierno tiene que dar la cara y justificar su actuar. pic.twitter.com/mHAznbYMqC — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) June 22, 2022