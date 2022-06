6 materiales de botines mujer resistentes al agua y el frío

Sentir frío y humedad en los pies no es una sensación agradable en los lluviosos y helados días de invierno. No solo no te permite concentrarte en tus actividades, sino que también te expone a la posibilidad de resfriarte o sufrir algún otro tipo de inconveniente de salud. Por esta razón, es necesario que cuentes con botines mujer apropiados para la época.

¿Cómo proteger tus pies del frío y la lluvia en este invierno?

Para proteger tus pies, hoy en día existe una amplia oferta de botines para mujer elaborados específicamente para resguardarte en las estaciones más frías y lluviosas del año.

Así, si deseas mantener tus pies secos y calentitos este invierno, a continuación, te contaremos sobre los principales materiales que se utilizan para fabricar botines resistentes al agua y el frío:

1. Waterproof

Los botines a prueba de agua mantienen tus pies abrigados en días lluviosos y helados debido a que se componen de una membrana que impide el paso del agua y la humedad al estar termosellada, por tanto, te otorgarán gran protección y comodidad al caminar.

2. Gore-Tex

Los botines de mujer fabricados a base de Gore-Tex representan una de las mejores opciones para proteger tus pies de climas adversos, puesto que este material corresponde a una membrana impermeable con estructura microporosa que impide la filtración de la lluvia, la humedad y el frío.

Además, es transpirable, facilitando la liberación del sudor de los pies al desarrollar cualquier tipo de actividad.

3. Cuero

Los botines mujer de cuero tradicional son permeables al agua, sin embargo, hoy en día puedes impermeabilizarlos y así convertirse en tus aliados en los días de lluvia. De igual forma, absorben de gran manera la transpiración y ayudan a regular la temperatura de tus pies para mantenerlos abrigados durante el invierno.

4. Cuero sintético impermeable

El calzado fabricado con cuero sintético impermeable destaca por su gran durabilidad en el tiempo y su increíble resistencia al agua. Asimismo, los botines de este tipo no solo te protegen de la lluvia, sino que también del barro o la nieve, por lo que resultan ideales para caminar sobre cualquier tipo de terreno.

5. PVC

Este material se deriva del cloruro de polivinilo y permite mantener tus pies secos y abrigados. Adicional a esto, los botines de este tipo son muy flexibles y cómodos al andar al aire libre.

6. Poliuretano

Otro material que es muy resistente al agua es el poliuretano, el cual te será de gran ayuda al caminar sobre charcos en días lluviosos. Además, destaca por su gran durabilidad y el hecho de que sus suelas absorben de gran manera el impacto contra el suelo, permitiendo una menor exigencia a la planta de tus pies.

También, son especiales para suelos resbaladizos, pues destacan por ser un producto antideslizante.

Como puedes ver, son diversos los materiales de botines mujer que te pueden proteger del agua. De esta manera, te sentirás más cómoda durante el invierno y protegerás tu salud de forma adecuada. No dudes en utilizar estos tipos de calzados, pues marcarán una gran diferencia en tus actividades diarias.