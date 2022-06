Insólito: Competencia de Bowling en los Panamericanos 2023 se realizará en el Happyland del Mall Plaza Vespucio

El Bowling en los Panamericanos de Santiago 2023 se realizará en el Happyland del Mall Plaza Vespucio, algo que causó molestia en la Federación.

Dentro de las disciplinas que estarán presentes en Santiago 2023, una de ellas será el Bowling. Este martes se anunciaron las sedes que van a albergar los diferentes deportes, donde la gran mayoría se realizará en Santiago en el marco de los Juegos Panamericanos 2023.

En este contexto, uno de los anuncios que más sorprendió es que la competencia del Bowling se va a realizar en el Happyland del mall Plaza Vespucio, en La Florida, un establecimiento que se dedica principalmente al entretenimiento infantil, donde las máquinas de juegos son el principal atractivo.

“En el centro comercial porque si no habría que construir uno y el Estado fue muy claro que no estaba dispuesto a construir. Van a estar muy bien ahí en La Florida”, comentó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Pero la decisión no fue bien recibida por las autoridades del deporte chileno. “Nos duele que realmente no podamos dejar un legado en el bowling. A mi me duele mucho, porque tenemos que recurrir a una infraestructura privada”, afirmó Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

Además, desde la Federación de Bowling de Chile mostraron su negativa ante la decisión. “Como Federación de Bowling de Chile no nos parece que vaya a un centro comercial”, sostuvo el presidente de esta institución, Fernando Peña.

