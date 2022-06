Encuesta CEP: ‘Rechazo’ se impone sólo por dos puntos al ‘Apruebo’ en el plebiscito, con un 37% de indecisos

Luego de casi 10 meses sin conocer resultados, la encuesta CEP hoy publicó los resultados de sus mediciones con respecto al mundo de la política, la economía y otros temas. Evelyn Matthei es la figura política mejor evaluada del país, seguida por Mario Marcel.

Este jueves 9 de junio, luego de casi 10 meses desde la última medición hecha en agosto de 2021, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, correspondiente a los meses de abril y mayo.

Plebiscito: Empate técnico

A pocos meses del Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, la opción ‘Rechazo’ se impone al ‘Apruebo’ por sólo dos puntos porcentuales, lo que podría considerarse un empate técnico, debido al margen de error de esta encuesta. Según el sondeo realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), un 27% de los entrevistados se inclinaría por rechazar la propuesta de la nueva Carta Magna para el país, mientras un 25% optaría por aprobar y un 37% aún no lo tiene decidido.

Aprobación del Gobierno

En la misma encuesta, la desaprobación del presidente Gabriel Boric se situó en un 49%, mientras que la aprobación hacia su gestión llegó a un 32%. Por su parte, un 14% no aprueba ni desaprueba la gestión del presidente Boric y un 5% no sabe o no responde.

Es importante recordar que esta encuesta se hizo hasta el 29 de mayo, 2 días antes de la cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, algo que desde Cadem por ejemplo, mostraron como un importante punto a favor del mandatario de Apruebo Dignidad.

Figuras políticas

Dentro de la medición de las figuras políticas en Chile, se pudo constatar que Evelyn Matthei es el personaje político con mejor evaluación, seguida de cerca por Mario Marcel y el presidente de la República, Gabriel Boric.