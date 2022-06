Presidente Boric llama a invertir en Chile en la Cumbre de las Américas: “Chile está cambiando para mejor”

El presidente de la República, Gabriel Boric, participó de la Cumbre de las Américas e hizo un llamado a los empresarios estadounidenses.

En el marco de su gira por Norteamérica, donde se reunió esta semana también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente Boric participó de la importante Cumbre de Las Américas. En una edición marcada por la ausencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba, el mandatario chileno hizo un importante llamado a los empresarios a invertir en el país, además de recalcar el valor de la política medioambiental de Chile.

Sobre esto último, Boric afirmó que: “Hoy hay una mayor conciencia de que tenemos que elevar los estándares medioambientales, laborales y que el crecimiento tiene que ser inclusivo”. En la misma línea, destacó que “Chile tiene un potencial para el turismo sustentable que pocos países pueden ofrecer” pero advirtió que además el país “está enfrentando una sequía tremenda de 13 años”.

Respecto del tema medioambiental, el presidente fue claro en señalar la importancia que tiene el hidrógeno verde para el desarrollo del país y porn lo mismo es que apuntó a que “queremos apostar fuerte desde el Estado con el sector privado en el hidrógeno verde“. Sin embargo, expresó que: “Sólo la región de Magallanes tiene el potencial, si lo hacemos bien, junto a las comunidades, si elevamos los estándares ambientales, de abastecer el 13% de la demanda mundial de hidrógeno verde”.

Junto con el ministro de Economía, Nicolás Grau, el presidente estuvo presente en el “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises” (discusión para fomentar el crecimiento impulsando a las pequeñas y medianas empresas), en el marco del IV CEO Summit of the Americas,

Fue entonces que aprovechó de hacer una invitación a las empresas extranjeras a “seguir participando en nuestro proyecto de un desarrollo más inclusivo”. Por eso, es que deslizó que “Chile está cambiando y está cambiando para mejor. El proceso constituyente que estamos llevando adelante en nuestro país busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos“, explicó.

Asimismo, hizo hincapié en que: “Nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocio y convertirse en un Hub para la innovación verde en América Latina y el mundo”.

Sobre los problemas del país, el mandatario fue tajante. “Uno de los problemas de Chile es la desigualdad. El 1% más rico concentra el 27% del producto y eso es injusto en términos morales y como vimos el 2019, una sociedad fracturada tiene más dificultades para crecer en el largo plazo”.

Finalmente, se refirió a las similitudes que tiene con el presidente estadounidense. “Con el Presidente Biden tenemos una agenda común: queremos un desarrollo donde nadie se quede atrás”, cerró el presidente Gabriel Boric.