IFE Laboral Apoya: Entérate si calificas y desde cuándo puedes recibir el pago

Como parte del plan Chile Apoya presentado por el presidente Gabriel Boric, el gobierno extendió los pagos del IFE Laboral, los cuales originalmente vencían en julio pero ahora se extenderán hasta el 30 de septiembre.

Ahora ¿Cómo se postula al IFE Laboral Apoya? ¿Cuándo se reciben los pagos? Y lo más importante ¿Qué es? Aquí te contamos:

IFE Laboral Apoya: ¿Qué es?

El IFE Laboral es un incentivo para que los trabajadores y trabajadoras se empleen formalmente, otorgándoles directamente un beneficio mensual por la relación laboral que se inicia (nuevo contrato de trabajo). Este beneficio se entrega directamente al trabajador, siempre que su remuneración bruta mensual no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales (actualmente $1.140.000).

El monto del subsidio corresponde a lo siguiente:

Hombres entre 24 y 55 años : Periodos de remuneración hasta junio de 2022 : 50% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $200.000 mensuales. Periodos de remuneración desde julio a septiembre de 2022 : 25% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $100.000 mensuales.

: Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios de pensión de invalidez : Periodos de remuneración hasta junio de 2022 : 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $250.000 mensuales. Periodos de remuneración desde julio a septiembre de 2022 : 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $300.000 mensuales.

:

Este beneficio es compatible con el Ingreso Mínimo Garantizado, el Subsidio Protege, el Bono Trabajo Mujer (BTM), el Subsidio Empleo Joven (SEJ) y la reducción temporal de la jornada de trabajo de la Ley de Protección del Empleo.

¿Cuáles son los requisitos para postular al IFE Laboral Apoya?

Los requisitos para acceder al beneficio son, según ChileAtiende, los siguientes

Tener un nuevo contrato de trabajo (en el mes en curso o máximo en el mes anterior a la postulación).

Tener una remuneración mensual bruta menor o igual a 3 Ingresos Mínimos Mensuales ($1.140.000).

Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo. Para esto, Sence revisará que no registre cotizaciones de pensión y/o salud por cualquier empleador el mes anterior al inicio de su nuevo contrato.

NO pueden acceder al beneficio:

Las personas que no hayan estado cesantes antes de haber comenzado el nuevo contrato de trabajo por el que postulan al beneficio.

Las personas que estén gozando de licencia médica (incluye pre y post natal) al momento de su postulación.

Las personas que ya hayan recibido el beneficio por una postulación previa.

¿Cómo postular al IFE Laboral Apoya?

Solo tienes que ingresar a esta plataforma con tu Clave Única (si no la tienes, solicítala aquí) y seguir las instrucciones.

¿Cuándo recibo los pagos?

Abajo adjuntamos una tabla con los detalles. Puedes ingresar a la plataforma de IFE Laboral Apoya y revisar el estado de tu solicitud si tienes dudas.

¿Por cuánto tiempo se extiende el beneficio?

Depende, si postulas hasta el 31 de julio, tendrás derecho a recibir el beneficio por hasta 3 meses (bajo la permanente condición de mantenerte empleado). Quienes postulen al IFE Laboral en agosto y septiembre de 2022, tendrán derecho a recibir hasta dos y un mes de pago, respectivamente.

Si yo ya estaba recibiendo IFE Laboral Apoya ¿Esta extensión de plazo me beneficia?

Depende. Quienes ya han recibido tres o más meses de pago del IFE Laboral no accederán a nuevos pagos del subsidio por esta extensión, es decir, los trabajadores y trabajadoras que ya han sido beneficiarios del IFE Laboral hasta el mes de abril de 2022 no tendrán derecho a recibir pagos adicionales.

Asimismo, si obtuvo el beneficio no podrá volver a postular a este.