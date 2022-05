Noticias Tasa de desempleo llega a un 7,7% en el trimestre móvil febrero-abril: Es un 2,5% menos que el año 2021 Esta jornada, el INE informó de la cifra del desempleo a nivel nacional, que llegó a un 7,7% en todo el país, en el trimestre móvil entre febrero y abril. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra del desempleo en todo Chile entre febrero y abril llegó a un 7.7%, una caída de un 2,5% en relación con el año 2021, una cifra más que positiva. Por otro lado, la tasa de ocupación informal, llegó a un 27,2%, subiendo en un punto en 12 meses. La fuerza de trabajo aumentó en un 6,1%, menos a la que se presentó por personas ocupadas en los últimos 12 meses, que fue de un 9% en ese periodo. El aumento de la ocupación fue incidido por sectores del comercio en un 11,2%, alojamiento y servicio de comidas con un 31,5% y actividades de salud con un 16,1%. La directora del INE, Sandra Quijada, informó que “con respecto al punto más bajo observado durante la pandemia, el trimestre móvil mayo-julio, tenemos una recuperación de un 92,2% de las ocupaciones que se perdieron en ese momento, esto por supuesto con ajuste estacional, y también tenemos que el total ocupado de las actividades características del turismo para este trimestre, representa un 6,6% del total de ocupados de la economía”. AHORA: en 7,7% se ubicó la tasa de #desocupación en #Chile en el trim móvil feb-abr2022. La cifra significó un descenso de 2,5 puntos porcentuales en doce meses. Fuerza de trabajo creció 6,1%, personas ocupadas aumentaron 9,0% y desocupados disminuyeron 19,8%… (sigue) pic.twitter.com/xcSdr36qbL — INE Chile (@INE_Chile) May 30, 2022

