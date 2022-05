Las 5 mejores zapatillas para vestir

Existen zapatillas para todos los gustos y para todos los usos. Desde hace ya algún tiempo, este calzado se impone como tendencia a la hora de armar looks para todo tipo de ocasiones, incluso eventos semi formales.

Dentro de las zapatillas más elegidas para vestir se encuentran los modelos de la marca Puma. Esta empresa ofrece calzado e indumentaria deportiva, pero también tiene opciones como los modelos que sirven para todo tipo de eventos.

Zapatillas en toda ocasión

Dentro de la categoría de zapatillas puma hombre, las más elegidas son las Suede Teams, Suede Classic, Rs- X, su modelo clásico y algunos modelos de caña alta, tipo botas. Estas zapatillas brindan comodidad, estilo y versatilidad a quien las usa.

Gracias a sus colores puros y planos, pueden usarse en una multiplicidad de outfits, combinando tendencia y comodidad, las cuales se pueden usar también para eventos más formales como fiestas o reuniones.

En el caso de las zapatillas puma mujer, las más elegidas por lo general son las Future Rider Go, Mayze Go, Cali Dream y Suede, entre otras. Todos estos modelos comparten la particularidad de ser fácilmente combinables en looks urbanos, adaptándose también a estilos un poco más formales pero distendidos.

Las cinco Puma más elegidas

Si bien son muchos los modelos disponibles, y todo depende del gusto y de las necesidades de quien vaya a usarlas, hay cinco modelos de zapatillas que son los más elegidos para vestir. A continuación, una lista y descripción de ellos de acuerdo a su categoría.

Pero antes de avanzar, es una buena idea recordar que se aproxima el evento cyber day Chile 2022. Esta fecha exclusiva del país, ofrece imperdibles descuentos en productos de las mejores marcas. Por eso, lo ideal es empezar a buscar con tiempo que es lo que se quiere conseguir para que cuando sea el momento, comprarlas rápidamente y evitar la posibilidad de no conseguir stock.

Para hombres

El calzado para hombres es muy diferente al calzado para mujeres, y por eso las zapatillas también merecen una distinción al respecto. Si un hombre desea vestir zapatillas en un evento, deberá tener en consideración algunos aspectos.

En primer lugar, esas zapatillas deberán ser de color oscuro, sin demasiadas texturas y sin una suela muy llamativa. Cuanto más simples sean las zapatillas, mejor completarán el outfit deseado. Para poder comprar zapatillas de vestir sin riesgo a equivocarse, vamos a ver los cinco modelos más elegidos.

1. Suede Classic

Este modelo es un clásico de la marca Puma. Su diseño sencillo, sus materiales nobles y de buena calidad, hacen de este modelo un clásico que no pierde vigencia. Puede encontrarse en el mercado en muchos colores diferentes, que se adaptan a cada estilo.

Si un hombre desea contar con unas zapatillas clásicas que pueda usar para vestir, el modelo Suede Classic de Puma es ideal, especialmente en colores neutros como el negro, blanco o beige. Para eventos nocturnos, es recomendable utilizar calzado de color oscuro, mientras que para eventos diurnos las zapatillas de colores claros son ideales.

2. Suede Teams

Este modelo comparte las características con el anterior, pero tiene la diferencia de estar confeccionado en colores menos clásicos. Con combinaciones como violeta y amarillo, o naranja y azul, las Suede Teams se vuelven una opción ideal para personalidades más osadas.

3. Rs- X

El modelo Rs- X de Puma cuenta con un diseño más deportivo y retro. Su formato recuerda a las zapatillas usadas en la década del 80, y si bien integran a uno de los modelos más elegidos por sus usuarios, no son tan recomendables para vestir como sí lo son los modelos mencionados anteriormente.

De todas maneras, por supuesto, siempre dependerá de la actitud de quien las use. Hay personalidades más audaces que admiten el uso de zapatillas menos convencionales para eventos más formales. En ese caso, el modelo Rs- X es una buena alternativa.

4. Clásicas

El clásico modelo de Puma no admite errores. Su diseño simple y elegante hace de estas zapatillas una alternativa muy buena para el uso en eventos. Si alguien desea usar un modelo clásico de Puma para vestir, tendrá garantizado un look casual y relajado, a la vez que le brindará comodidad y confort.

5. Caña alta

Los modelos de zapatillas de caña alta son buenas opciones especialmente para personas más jóvenes. Como mencionamos anteriormente, el gusto de cada persona no puede juzgarse y cada quien usará el calzado que mejor le resulte.

De todas maneras, estos modelos por lo general son más utilizados por jóvenes o adolescentes, combinando así un estilo urbano y casual aún en eventos más formales.

Para mujeres

En el caso de los modelos de las zapatillas puma mujer más elegidas por las mujeres, la versatilidad del calzado es más amplia que en el caso de los hombres. Los outfits femeninos permiten una mayor variedad de complementos, que hacen que el uso de zapatillas en diversas ocasiones no sea un problema, sino todo lo contrario.

Como mencionamos anteriormente, los modelos Puma de mujer más elegidos son: Future Rider Go, Mayze Go, Cali Dream, Suede y Cali Sport.

1. Future Rider Go

Estas zapatillas tipo sneakers combinan a la perfección colores vanguardistas y diseños clásicos. Gracias a su simpleza y elegancia, pueden usarse tanto en situaciones urbanas como en eventos nocturnos, combinando bien con cualquier tipo de outfit.

2. Mayze Go

Este modelo combina los elementos clásicos de la marca con una plataforma un poco más alta, lo que la vuelve un modelo más novedoso y casual. Estas zapatillas pueden utilizarse en cualquier ocasión, y darán a la mujer que las use estilo y comodidad.

3. Cali Dreams

Este modelo podría decirse que es una fusión entre los dos anteriores. Diseños simples, colores claros y plataformas hacen de estas zapatillas la opción ideal para el uso urbano y de vestir en todo tipo de situaciones.

4. Suede

La suela un poco más ancha de esta zapatilla hace que sean ideales para un uso urbano y diurno. Sus colores neutros y la simpleza de sus diseños la convierten en un modelo súper elegante y cómodo para todos los días.

5. Cali Sport

Por último, el modelo Cali Sport brinda comodidad y estilo a las mujeres que las usan, combinando colores neutros y claros con acentos de color más fuertes. Ideales para combinar en todo tipo de outfits urbanos.

Todos estos modelos son buenas alternativas al momento de elegir zapatillas para vestir, Puma es una marca que ofrece estilo y comodidad.