Elon Musk suspende temporalmente la compra de Twitter

El multimillonario Elon Musk, dueño y CEO de Tesla y Starlink, anunció que paralizó momentáneamente la compra de Twitter por $44 mil millones de dólares.

Durante este viernes, por medio de su cuenta de Twitter, el magnate confirmó que decidió suspender de manera temporal la compra por $44 mil millones de dólares de la compañía y red social. Esto, debido a que se encuentra esperando el detalle de la cantidad de cuentas falsas y de spam que existen en la plataforma.

Musk publicó en su cuenta un enlace de un artículo publicado por Reuters, citando un informe financiero de Twitter donde se estimaba que la cantidad de cuentas falsas o de spam, representaron al menos el 5% de los usuarios monetizables.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022