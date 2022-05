Pase De Movilidad será bloqueado para aquellos que no cuenten con cuarta dosis al día

En medio de los anuncios por cambios en el Plan Paso a Paso, que en esta ocasión determinaron que toda la Región Metropolitana retrocede a ‘Fase de Medio Impacto’ por el aumento de los casos de COVID-19, el gobierno también decretó que el Pase de Movilidad será bloqueado para todos aquellos que no cuenten con su esquema de vacunación al día.

Hasta ahora el Pase de Movilidad solo había sido bloqueado para los que no se han puesto su tercera dosis (o no cuentan ni con sus dos primeras vacunas contra el Coronavirus), pero desde el 1 de junio incluirá a las personas que no se hayan puesto su cuarta inyección pese a que les haya tocado por calendario.

Como explicó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado:

“A partir del 1 de junio se comenzarán a bloquear los Pases de Movilidad de las personas que no cuenten con su cuarta dosis o segundo refuerzo y hayan transcurrido 6 meses o más desde su última vacunación”.

O sea, el documento dejará de servir el 1 de junio para todos aquellos que NO cuenten con cuarta dosis de refuerzo y no se hayan inoculado en los últimos 6 meses.

Esto afectará a todos los ciudadanos que hayan recibido su última vacuna contra el COVID-19 hasta diciembre del 2021. Por otro lado, los que no tengan cuarta dosis pero sí recibieron su tercera inyección durante el 2022, todavía contarán con Pase de Movilidad, pero solo hasta que se cumplan 6 meses desde que se vacunaron.

El gobierno busca con esta medida incentivar a que la ciudadanía se mantenga al día con la inoculación contra el COVID-19, luego de semanas en donde la mascarilla dejó de ser obligatoria en espacios abiertos y la percepción de riesgo bajó considerablemente con respecto a la enfermedad.

Por su parte, los casos de Coronavirus a nivel nacional se mantienen en alza.