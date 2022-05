ENAP: Las consecuencias que se advierten por el paro de trabajadores para el abastecimiento de combustible y electricidad

“Lamentamos informar que debido a la compleja situación a la que ENAP se ha visto expuesta en los últimos días, producto de la toma de accesos de nuestra refinería y del Terminal Marítimo San Vicente por parte de trabajadores contratistas asociados en Fenatrasub, nos hemos visto en la obligación de detener el 100% de nuestras operaciones logísticas y de distribución de combustible que realizamos a la zona sur del país”.

Con esas palabras, incluidas en un comunicado, la ENAP advirtió que se podría quedar sin abastecimiento para el sur del país en tan solo 5 días, explicando: “Esta es una situación inédita para la empresa y hemos dado el aviso correspondiente a la autoridad, informando que en un plazo de 5 días a partir de hoy (viernes), la Empresa Nacional del Petróleo no cuenta con abastecimiento de gasolina, diésel y kerosene doméstico para calefacción en la Región del Biobío y la zona sur del país (zona afectada entre la Sexta y Novena región)”.

En ese sentido, representantes de ENAP acusaron también: “La falta de disposición de diálogo de Fenatrasub, a cuyos dirigentes y representantes hemos expuesto la gravedad de esta situación, algo que también hemos comunicado oportunamente a las autoridades”.

El problema de la electricidad

El anuncio de la empresa gatilló de inmediato que miles de habitantes del sur de Chile formaran largas filas en bencineras de la zona, para así abastecerse de gasolina, diésel y kerosene. Sin embargo, la preocupación no es solo para la ciudadanía, sino que también para empresas eléctricas que han advertido que necesitan diésel para poder generar energía, en especial en el contexto de la fuerte sequía que afecta nuestro país.

El director ejecutivo de Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Generadores, Danilo Zurita, aseguró en La Tercera:

“La situación de suministro diésel para generación eléctrica es compleja desde hace varios meses. Ya hubo episodios críticos de abastecimiento durante 2021 y 2022, lo que pone en riesgo el abastecimiento de energía para la población. Si la situación actual es compleja, elementos adicionales como los bloqueos que hemos vivido en estos últimos días, extreman más aún a la generación de energía: toma de carreteras y de infraestructura esencial de combustibles le dan mayor inseguridad al funcionamiento del sistema eléctrico”

La respuesta del gobierno

La delegación presidencial en el Biobío informó en la mañana que se encuentran en permanente diálogo con ENAP para garantizar el abastecimiento de combustible en la zona. En su cuenta de Twitter explicaron:

“Reiteramos nuestro llamado al diálogo e insistimos en que ocuparemos todas las herramientas que nos brinda el Estado de Derecho para garantizar el funcionamiento de esta empresa estratégica para la región y el país”.

Informamos que estamos trabajando y poniendo todos nuestros recursos en mantener el abastecimiento normal de #ENAP. Reiteramos nuestro llamado al diálogo e insistimos en que ocuparemos todas las herramientas que nos brinda el Estado de Derecho



La delegada presidencial, Daniela Dresdner, ha hecho además un llamado a la calma, afirmando que se garantizará el suministro de bencina, diésel y kerosene pese a la situación de la ENAP:

“El suministro de combustible no va a ser cortado, estamos como Gobierno trabajando. Nuestra vía principal es el diálogo, pero eso no quiere decir que no estemos disponibles para utilizar todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para asegurar el suministro”

Por su parte, la ministra del Interior Izkia Siches señaló durante su visita a Chillán que:

“El transporte de combustible es una cosa estratégica para nuestro país, por eso se le ha instruido a la delegada presidencia (Daniela Dresdner) hacer todas las acciones que están en su poder para poder lograr mantener el suministro y las vías despejadas”.