Felipe Berríos: Suspenden al sacerdote tras denuncia por ‘hechos de connotación sexual’

La Compañía de Jesús en Chile ha anunciado la apertura de una investigación canónica en contra del sacerdote Felipe Berríos. Esto luego de que los jesuitas recibieran una denuncia contra Berríos, en donde se le acusa de ‘hechos de connotación sexual’, ocurridos cuando la denunciante era una menor de edad.

A través de un comunicado explicaron:

“La Compañía de Jesús en Chile informa a la comunidad ignaciana, colaboradores y opinión pública en general, que el jueves 29 de abril se recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por hechos de connotación sexual. Tales sucesos habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad”.

Felipe Berríos ha sido suspendido de sus funciones mientras se extienda la investigación:

“La Compañía de Jesús dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que esta investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad, a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. Mientras se realiza la investigación canónica el Provincial dispuso la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal de Felipe Berríos”.

Posteriormente agregan:

“Como Compañía de Jesús reiteramos nuestro compromiso para avanzar en verdad y justicia en el cuidado de las personas, así como el respeto al debido proceso y a la ley”.

Por su parte, Berríos respondió a la denuncia diciendo:

“He tomado conocimiento de la denuncia en mi contra que ha sido informada a través de un comunicado de la Compañía de Jesús.



No he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado. Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”.