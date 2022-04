PS5: La consola con la que nunca te aburrirás

El lanzamiento del Ps5 fue todo un éxito en Chile y el mundo, prometiendo una experiencia de juego que llevará el entretenimiento a otro nivel.

No es extraño que todos los años nos sorprendamos con increíbles avances en el mundo de los videojuegos y veamos incluso consolas con gráficos dignos de una película de Hollywood. El guión de los juegos cada vez se está desarrollando más, de una manera casi infinita en cada género para adaptarse a todos los gustos y edades, son solo algunas de las cosas que se esperan y llegan. Lo mejor es que siempre cumplen con las expectativas de millones de usuarios, que atentamente buscan las últimas novedades.

Sony decidió lanzar al mercado en 2020 el PlayStation 5 y resultó ser un verdadero éxito para el mercado y los usuarios. Tanto quienes juegan a la ps5 de manera deportiva como para quienes pasan sus horas jugando de manera recreativa ha sido una verdadera revolución. Pero ¿qué es tan especial de la última consola ps5? ¿qué disponibilidad hay de los mejores juegos en Chile?

Ps5: hardware de próxima generación

En 2019, Sony se refirió por medio de su informe financiero con esas palabras. Desde su lanzamiento a fines de 2020, las expectativas se inflaron de manera insospechada para millones de usuarios, llegando a haber miles y miles de pedidos anticipados.

En Chile esto no fue la excepción. Las palabras “ps5 chile” fueron de las más buscadas un mes antes. Los pedidos comenzaron a realizarse desde noviembre, aun sabiendo que la llegada de la ps5 a Chile sería recién el 15 de diciembre. Por suerte para nosotros, si queremos comprar una PlayStation 5 hoy, nos será mucho más sencillo.

Y de hacernos con una PS5, no nos arrepentiremos. Uno de los caballos de batalla PlayStation 5 es el nuevo mando de videojuegos DualSense, que se basa en su antecesor DualShock, pero incorpora en su diseño las observaciones de varios desarrolladores y jugadores de videojuegos. Estos fueron consultados con el objetivo de lograr un diseño que pudiera mejorar la duración de batería y mayor ergonomía, y así poder potenciar la experiencia de juego.

Así luce el mando del PS5:

el almacenamiento interno de la unidad de estado sólido es de 825 GB con una interfaz de 12 canales que permiten un rendimiento bruto de 5,5 GB/s, lo que la hace hasta 100 veces más rápida que la ps4. En situaciones de alta exigencia, puede llegar a procesar hasta 22 GB/s, lo que hace de la ps5 una consola muy potente.

La consola está disponible en dos modelos. Uno que tiene la unidad de disco óptico para leer Ultra HD Blu-ray y otro que no lo posee porque se sustenta en la descarga digital y por eso, es más accesible.

Los videojuegos deben instalarse obligatoriamente dentro de la consola, pero la buena noticia es que la ps5 permite tener el control sobre qué cosas instalar de un videojuego, como por ejemplo, dar la opción de instalar sólo el componente multijugador.

Otra buena noticia es que los videojuegos no están bloqueados por región, por lo que podremos acceder a todos los lanzamientos que haya hecho ps5 sin importar dónde estemos.

Y como todas sus antecesoras, tiene sus accesorios adicionales para sacarle provecho. Estos incluyen a los cargadores para el mando DualSense, una nueva cámara HD, un control remoto multimedia y los auriculares Pulse3D, que están sustentados en la tecnología Tempest Engine 3D.

Si ya tengo mi PlayStation 5 ¿qué videojuegos debería comprar?

Esta debe ser una de las preguntas más complicadas. Pero no porque podamos comernos una decepción (aunque no estemos exentos), sino porque hay muchos juegos PS5 y todos son muy buenos. Los mejores juegos ps5 se destacan tanto por sus gráficos como por la narrativa y jugabilidad, que se nota hasta en los detalles mínimos. Así que, haremos una breve reseña de juegos ps5 Chile de esta lista que son los que deberíamos adquirir sin pensarlo.

● Demon´s Souls (Remake)

Se trata de una remake realizada por Bluepoint de la alabada versión original lanzada en 2009. Si aún no la conocemos, es uno de esos juegos ps5 que deberíamos jugar ni bien tengamos la oportunidad.

Demon´s Souls es una aventura RPG en donde el 12º rey de Boletaria, el rey Allant, busca conseguir más poder, canalizando una antigua magia: las Artes del Alma. Pero al hacerlo, despierta a The Old One, un demonio tan antiguo que es más viejo que el tiempo.

La furia de The Old One cae sobre el mundo, cubriendo todo de una niebla donde se esconden las criaturas de las pesadillas: almas mendicantes de locos, desquiciados y solitarios demonios que se dedican a cazar a los que no han caído en la locura. Nuestra misión, será combatirlos reavivando la luz del mundo para enviar a The Old One de nuevo a donde pertenece.

Si los misterios y las aventuras son lo nuestro, este juego es el primero que debemos adquirir.

● Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat es una de las sagas de lucha más exitosas de la historia. Y con la nueva versión estrenada para PlayStation 5 no defraudará a su leal legión.

Es reconocido el elevado nivel de violencia y gore que maneja Mortal Kombat 11 Ultimate, uno de los mejores videojuegos dentro de su género. Por lo que recomendaremos que si nos impresionamos fácilmente deberíamos evitar jugarlo a menos que queramos que se nos revuelvan las tripas.

Pero si somos apasionados de la lucha extrema, este es el videojuego ps5. Cuando creíamos que no podrían haber mejorado el realismo de las batallas, terminaremos sorprendiéndonos de nuevo, con esta versión que junta todo lo mejor de las anteriores. Encontraremos una gran plantilla de personajes con impresionantes poderes (y Fatalities) que nos garantizarán horas de diversión.

La mejor consola con el mejor catálogo de juegos

Si lo nuestro son los videojuegos, invertir en una PlayStation 5 está más que justificado. Sentiremos que jugar es una experiencia absolutamente gratificante gracias a que los mejores juegos están en PlayStation 5. ¡Diversión garantizada!