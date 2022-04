“No tengo esa información”: La comentada respuesta de ministra Siches por saqueo en Talagante

Casi medio centenar de personas fueron detenidas durante la noche del lunes luego de que unos 200 individuos ingresaran a la fuerza a un supermercado en las cercanías de la Plaza de Armas de Talagante. Según información entregada por Carabineros, 48 sujetos fueron detenidos por haber sustraído especies del local de la cadena Tottus, una situación que fue referida por la ministra del Interior, Izkia Siches, desde el palacio de La Moneda.

Al ser consultada sobre el hecho, y sobre si el gobierno tiene planes de presentar una querella, la ministra Siches dio una comentada respuesta: “Voy a consultar, no tengo esa información en este momento. Hemos estado al calor de las movilizaciones. Consulto y les transmitimos la información”.

No quedó claro si la titular del Interior estaba haciendo referencia a si no contaba con información sobre el saqueo en Talagante o si no la tenía con respecto a los planes del gobierno para presentar una querella por los hechos delictuales.

Figuras de la derecha criticaron la respuesta de Siches. José Antonio Kast disparó que ‘no puede continuar’ tras sus dichos, mientras que el diputado UDI Sergio Bobadilla acotó que ‘es increíble que la ministra no sepa’ sobre lo sucedido en Talagante.

Increible. No puede continuar. https://t.co/XsCkmYhWok — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) April 26, 2022