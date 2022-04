Gobierno da ultimátum a camioneros para despejar rutas: “Tienen hasta las 16 hrs”

El gobierno le ha dado un ultimátum a los camioneros movilizados que han bloqueado rutas a lo largo del país durante las últimas horas. En referencia a la paralización, y a los hechos de violencia que la han rodeado, la ministra del Interior Izkia Siches advirtió:

“Como Ministerio del Interior y como gobierno de Chile queremos dar un plazo hasta las 16 horas del día de hoy para liberar las carreteras y permitir el libre tránsito y recuperar la seguridad para las personas”.

Siches no aceptó más preguntas de la prensa, por lo que no se sabe cuáles serían las consecuencias para los camioneros en caso de no deponer el bloqueo de las rutas antes de las 4 de la tarde.

Según T13, el Ejecutivo estaría barajando querellarse por ley de Seguridad del Estado o ley Antibarricadas.

NOTICIA EN DESARROLLO…