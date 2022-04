Elon Musk compra Twitter: Qué pasa ahora

No hubo ‘píldora envenenada’ ni mayor resistencia. Elon Musk ha llegado a un trato para comprar Twitter por 44 billones de dólares. Esto implica que el hombre más rico del planeta será dueño de la red social más influyente (aunque no por eso la más exitosa), pasando de ser accionista mayoritario a tener el control total. Por supuesto, esto levanta la pregunta: Ahora qué.

Musk, que cuenta con una ferviente fanaticada en redes sociales que es un tanto atípica para un multimillonario (solo en la ‘red del pajarito’ tiene casi 82 millones de seguidores), ha prometido que convertirá Twitter en un bastión de la libertad de expresión. En un comunicado, el sudafricano aseveró que “La libre expresión es la piedra basal de las democracias funcionales, y Twitter es la plaza pública digital en donde se discuten asuntos fundamentales para el futuro de la humanidad… Hay mucho potencial, y estoy deseoso de trabajar con la compañía y la comunidad de usuarios para liberarlo”.

Musk ya se había referido a la libre discusión en Twitter como necesaria para la democracia, y que por lo tanto la censura de la libre expresión en la red era dañina para esta, por lo que de inmediato se han levantado dudas sobre el futuro de la red social, en especial en cuanto a sus políticas de moderación y sus acciones para evitar el discurso de odio dentro de la plataforma.

Musk se ha descrito a sí mismo como un ‘absolutista de la libre expresión’, asegurando que toda opinión y mensaje debiese tener un espacio en la discusión online. En marzo hizo una encuesta en su misma cuenta de Twitter para determinar si la red se preocupaba de resguardar la libertad de opiniones, ante lo que sus seguidores votaron ‘no’ con más de un 70% de las preferencias. También publicó luego de hacer su oferta que ‘espero que mis más fervientes críticos se mantengan en Twitter, porque eso significa libertad de expresión’.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022