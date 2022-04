Cadem: Aprobación del Presidente Gabriel Boric baja a un 36% en poco más de un mes de gobierno

Continúa el retroceso de la aprobación del Presidente Gabriel Boric, bajando de la barrera del 40% y con una desaprobación por encima del 50%.

Por medio de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, se evidenció una nueva disminución en la aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric a poco más de un mes de mandato. Un 36% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario frenteamplista, mientras que un 53% desaprueba cómo ha llevado las riendas del gobierno. Un 6% no sabe o no responde y un 5% no aprueba ni desaprueba.

Con respecto de la percepción en torno al panorama del país, un 62% considera que este va por un mal camino, aumentando en 18 puntos desde la instalación del gobierno. Asimismo, es la primera vez que el pesimismo sobre el futuro de Chile (42%) supera al optimismo (33%) en las primeras 6 semanas de mandato.

Por otro lado, respecto de la Convención Constitucional, el rechazo en el plebiscito de salida continúa superando a la opción apruebo con un 46% por sobre un 37%. La confianza en torno al órgano redactor de la nueva Carta Magna para Chile se encuentra en su punto más bajo con un 41%, aún más baja que cuando fue el escándalo de Rojas Vade.

Un 59% de quienes votarán apruebo en el plebiscito de salida está totalmente decidido por su opción, en contraste con quienes buscarán rechazar en el plebiscito de septiembre, donde un 73% de los encuestados están decididos a votar de esa manera.

Respecto de los sentimientos negativos hacia la Convención, especialmente “temor” e “incertidumbre” pasan de un 53% a un 64% en una semana. Los sentimientos positivos como la “esperanza” cayeron 10 puntos hasta un 28%.

Finalmente, saliendo de la político, el temor al contagio por el Coronavirus llegó a un 26%, siendo este el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020 según la última encuesta Cadem.