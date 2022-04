Ex ministro Paris reveló su orientación sexual: “Tener una opción sexual distinta era muy complejo”

En diálogo con El Mercurio, el ex ministro de Salud, Enrique Paris, contó detalles inéditos de su vida privada y sexual, detallando momentos muy complejos en su vida.

En conversación con Revista Sábado, el ex titular de la cartera de salud abordó un tema de su vida privada que nadie conocía: su orientación sexual, asegurando que incluso estuvo a punto de casarse, pero que finalmente no ocurrió. Fue, según cuenta, en una viaje que realizó a Bélgica, cuando se encontraba en pareja y que tenía planificado casarse, y que por lo mismo tuvo que darle a conocer su condición sexual a su pareja. “Ella no le creyó y le pidió que se hiciera asesorar por un médico, él lo hizo”, relata la revista. Al hacerlo, detalló que “me tocó un psiquiatra muy religioso -dice y se ríe- igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión”.

Sobre los momentos que debió pasar tras decidir no casarse, Paris argumentó que “yo sabía que eso pasaba, pero desde mi punto de vista era impensado, y necesitaba ser honesto conmigo mismo. Además, para mi, eso era moralmente inaceptable”, afirma.

En relación con su juventud, contó detalles de su pasado en un colegio católico, donde expresó que había que ser una persona con una personalidad muy particular para no salir con traumas de un colegio católica sin ser heterosexual. Además reveló que los métodos utilizados por los curas era “inhumanos y poco pedagógicos” ya que relató que se mostraba a la homosexualidad como algo malo e incluso, un pecado.

“En esos años tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época”, deslizó.

Respecto de los cambios que él ha podido ver con respecto a la orientación sexual de las personas, señaló que “es maravilloso que los niños puedan expresar lo que les sucede, lo que van sintiendo. Lo vi siendo pediatra, niños que decían me siento así o asá a sus papás, al doctor. Es una duda terrible para ellos; no es que sea una cosa fácil tampoco, pero yo creo que es mucho mejor que lo digan, que transparenten sus problemas, sus inquietudes, y no que las oculten”.