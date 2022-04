Maite Orsini y Dra Cordero protagonizaron tenso round en la Cámara de Diputados

Las diputadas Maite Orsini y María Luisa Cordero protagonizaron un duro enfrentamiento durante una discusión en la Cámara de Diputados.

El cruce se produjo cuando en la Cámara se revisaba un proyecto de la diputada Maite Orsini, que busca sancionar el acoso sexual y además incluir perspectiva de género al interior Bomberos de Chile. En este contexto, la diputada María Luisa Cordero pidió la palabra para acusar a Orsini de haber ido a encararla minutos antes por un comentario suyo:

“La diputada Orsini prácticamente me vino a encarar con ímpetu de darme una bofetada. No le dije nada más de que si ella creía que esto era una discoteca. Yo no conozco las reglas del juego acá dentro, salvo las reglas del juego de seres humanos. Me dio susto porque venía absolutamente fuera de control”.

Cordero agregó que Orsini: “Me acaba de tratar de vieja loca”.

Posteriormente, Cordero publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en donde aseveró:

“Hoy fui víctima de la violencia desmedida e intolerante, atacada con gritos y descalificaciones a punto de ser bofeteada por una diputada que se encontraba fuera de sí misma… Les aconsejo que nunca callemos por nuestros ideales, nunca dejemos de reflexionar, aprender y aportar con nuestras vivencias del día a día. Somos y seremos siempre importantes para el avance de nuestro país y no podemos permitir que alguien nos pase a llevar”.

Por favor, juzguen Uds. Hoy fui objeto de la furia de una diputada. Sepanlo ahora, no me callaran!! https://t.co/QF4O1Mx8zg pic.twitter.com/CwkF5ilgZ1 — Dra. Maria Luisa Cordero (@DraMLCordero) April 20, 2022

En ningún momento Cordero explicó por qué hizo la referencia a la diputada Orsini creyendo ‘que esto es una discoteca’.

Por su parte, Orsini solo aplaudió que se aprobara el proyecto de perspectiva de género en Bomberos, y acusó a la derecha de intentar desviar la discusión con ‘polémicas artificiales’.