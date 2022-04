Daniel Jadue enciende nueva polémica tras viaje a Venezuela en donde alabó a las FFAA bolivarianas

El alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, nuevamente está en el ojo de la polémica por sus declaraciones en su visita a Venezuela.

En el marco de la Cumbre Mundial contra el Fascismo el edil de Recoleta alabó a las Fuerzas Armadas bolivarianas de Nicolás Maduro y valoró el trabajo que han realizado.

“Quiero saludar a las fuerzas armadas bolivarianas a través suyo presidente, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno”, dijo Jadue.

Asimismo, criticó al expresidente Ricardo Lagos y la otrora canciller, Soledad Alvear. “Es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado, y lo digo con mucha alegría y pena, porque soy chileno. La vergüenza viene de recordar que el gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primero en correr a reconocer el gobierno golpista que había había cerrado el parlamento venezolano (…) ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y esa canciller Soledad Alvear”.

Jadue aprovechó de destacar el trabajo del gobierno de Maduro en materia de Derechos Humanos. Recordemos que en Venezuela han existido constantes violaciones a los DD.HH, donde se han encarcelado policías y militares, además de opositores. “(Venezuela) Tiene unas fuerzas armadas incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y esto es porque me gusta discutir, y algunos hablan de Venezuela sin nunca venir, y quiero decir que estoy muy bien impresionado, porque en mi país cuando se violan los derechos humanos, nunca se ha visto que un violador de DDHH sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que le quitaron los ojos a los que salieron a protestas hace tres años”, afirmó.

“Entonces saber que en este país, donde todos dicen que no hay separación de poderes del Estado, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los DDHH. Porque en Chile, donde dicen que no hay separación de los poderes del Estado y el Gobierno no incide en la justicia, no hay ninguno”, agregó el edil de Recoleta.