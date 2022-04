Presidente Boric: “Nadie va a tocar los ahorros previsionales de los chilenos”

El presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo que salir a remarcar que en el programa de gobierno no está la expropiación de fondos previsionales. Esto, ante la duda instalada por parte de la derecha ante la discusión por el quinto retiro de los fondos de las AFP.

En medio del debate tras la presentación de un proyecto de ley por parte del ejecutivo, que busca frenar el quinto retiro de los fondos previsionales, la derecha condicionó su apoyo al proyecto del gobierno.

Durante este martes, el gobierno confirmó de hecho que presentarán un proyecto para declarar por medio de una reforma constitucional, para declarar inexpropiables los fondos de pensiones. Fue cuando los diputados de derecha condicionaron su rechazo al quinto retiro siempre y cuando este proyecto se apruebe.

Tras asistir a la inauguración del Año Académico en la Universidad de Chile, el presidente Gabriel Boric dejó en claro que “nadie va a tocar los ahorros previsionales de los chilenos y en esto hemos sido muy explícitos, yo he sido muy explícito“.

“No está dentro ni de nuestro programa ni de nuestras intenciones tocar los ahorros previsionales de los chilenos y, por lo tanto, invito a enfrentar decididamente las campañas de mentiras que se desatan en esto. Nuestro Gobierno no lo va a hacer y no lo va a permitir“, remarcó.