Nueva York: Lo que se sabe del tiroteo en el metro que dejó al menos 16 heridos

Nueva York sufrió una mañana del terror como hace tiempo no se vivía en la ciudad. Un tiroteo en una estación de metro en plena hora peak dejó al menos 16 heridos, 10 de ellos de bala, en un confuso y macabro incidente que las autoridades todavía están investigando.

El hecho ocurrió en la estación 36th Street de Brooklyn, cuando un pasajero del tren N abrió inesperadamente fuego contra los presentes para luego darse a la fuga. Las autoridades todavía tratan de dar con el autor del tiroteo, una cacería que se ha dificultado debido a que las cámaras de la estación no se encontraban funcionando al momento del incidente.

Según testigos, el sujeto se encontraba vestido como un trabajador de la construcción y procedió a ponerse una máscara de gas antes de disparar su arma. También lanzó una bomba de humo que aumentó el pánico entre los presentes, provocando que muchos pasajeros fuesen heridos no por las balas sino que por los frenéticos intentos de escapar del lugar.

La policía de Nueva York no ha revelado si ya hay un nombre para el sospechoso ni un motivo para el ataque. Sin embargo, fuentes de la NYPD le dijeron al New York Times que el tiroteo parece haber sido premeditado, y no producto de una acción espontánea como una disputa al interior del vagón. También se especifica que el sospechoso llevaba un chaleco de construcción verde y una polera gris.

En la misma publicación, el Cuerpo De Bomberos afirma que 5 personas fueron heridas de gravedad, aunque ninguna se encuentra en riesgo vital.

La cacería por el autor de los disparos se extendió a la noche del martes 12 de abril. El incidente ocurre en una época en la que los habitantes de Nueva York han tenido que sufrir un aumento en la violencia de armas en las calles de la ciudad, según afirma el New York Times.