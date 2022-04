Terremoto en el fútbol chileno: Gilabert deja al descubierto presiones e irregularidades en el partido de promoción

El juez Francisco Gilabert destapó la olla con audios que comprueban irregularidades y presiones desde la ANFP para cobrar un penal que no existió.

En una semana tensa para el fútbol chileno, donde la paralización de los árbitros, que piden la salida de Javier Castrilli y de su equipo tras el despido de 14 jueces, en Quilín explotó una bomba. Radio ADN filtró audios donde Francisco Gilbert reconoció que existieron presiones para cobrar un penal que a todas luces no existió en el partido de promoción entre Huachipato y Copiapó.

Fue en el minuto 69 del partido cuando Gilabert sancionó penal tras la supuesta falta de Diego García (Copiapó) contra Walter Mazzanti (Huachipato). En el audio que reveló ADN se puede escuchar que Gilabert dice: “Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”.

Ante esto, al juez le insistieron desde el VAR por una supuesta tomada de camiseta. “Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar algo que no era”, agregó el árbitro.

Tras el final del partido, el juez contó que tuvo un diálogo con el equipo del VAR. “Termina el partido y el VAR me dice “menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste”. Le digo “sí, pero qué pasó’, y me dicen: “Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

Gilabert añadió también: “El VAR violó todos los protocolos. Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente eso. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, ‘Francisco, ve la camiseta’. Y ahí ca… todo”.