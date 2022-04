Karina Oliva acusa financiamiento irregular de campañas políticas al interior de Comunes

Karina Oliva lanzó una verdadera bomba contra su ex partido, Comunes, acusando a miembros del conglomerado de financiamiento irregular de campañas.

Según publicó La Tercera, por medio de un escrito entregado al Tribunal Supremo, Oliva acusó haber sido víctima de un montaje e incluso de un “ajuste de cuentas” por parte de dos diputadas: Claudia Mix y Camila Rojas.

En el documento se detallan los acontecimientos por medio de los cuales recibió acusaciones que fueron a su juicio injuriosas, y afirmó que quiere aclarar punto por punto lo que ocurrió con su campaña política. “La verdad no puede ser antojadiza, porque finalmente siempre será conocida y porque también la verdad es justicia y reparación”, deslizó Oliva.

Oliva recordó que el 8 de febrero renunció al Partido Comunes ya que consideró que se vulneró el debido proceso en las resoluciones del Tribunal Supremo, que sólo le dio un plazo de 5 horas para poder observar el material probatorio para así defenderse. Asimismo, acusó que existió “una condena anticipada de parte de este tribunal, que quitó mis derechos militantes, imputándome cargos que no ha podido demostrar su veracidad, ni tiene pruebas fehacientes e indubitativa de lo que han señalado”. Añadió también que la sentencia es “a todas luces calumniosa e incongruente con el reporteo que motivó la denuncia inicial”.

Oliva explica que su renuncia responde a que se convenció de que “ha existido una deliberada acción por dañar la dirigencia política que hemos construido, hecho que no logro comprender, ni el móvil de dicha acción. Es profundamente lamentable que un partido actúe de manera arbitraria y dictatorial como lo ha hecho Comunes los últimos meses, porque evidencia el deterioro democrático que sufre el partido, dando cabida a operaciones políticas inaceptables (…) sólo han contribuido a desarraigar la construcción de carácter popular que ha identificado al partido desde su origen”.

La ex candidata a la gobernación por la Región Metropolitana y también ex candidata al Senado dijo que “todos los hechos que se me imputan son falsos”. Además, pidió que se reconsidere su situación y explicó ante el Tribunal Supremo de su ex partido que la “‘operación política’ de las diputadas Mix y Rojas se confirma a la luz del desarrollo arbitrario y carente de garantías del procedimiento en mi contra que ha debido ser llevado a cabo por este Tribunal, el cual a pesar de tener en su composición a funcionarios o trabajadores en relación de subordinación y dependencia de ambas diputadas, no se han inhabilitado para juzgar una causa frente a la cual tienen interés directo o, al menos, una dependencia económica y contractual con sus promotoras”.

Sobre las supuestas inhabilidades de quienes la juzgaron por disciplina, Karina Oliva lanzó una verdadera bomba al apuntar que “quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas”, una situación que según Oliva, habría sido puesta en conocimiento del Tribunal Superior de Comunes.