De qué se trata la iniciativa ‘Cárcel para Sebastián Piñera’ que se aprobó en particular en la Convención

La Comisión de Justicia aprobó en particular la iniciativa denominada “Cárcel para Sebastián Piñera” que fue ingresada por uno de los fundadores de la ex Lista del Pueblo. La propuesta fue aprobada en particular por 10 votos a favor y 9 en contra y con esto pasará a ser votada en el pleno de la Convención.

En concreto, propone como articulado la “garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un Presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.

Origen como Iniciativa popular

Esta pudo ingresar al debate por las normas que se incluirán en la nueva carta manga, luego de que en noviembre pasado se abriera un proceso que permitía a las y los ciudadanos de Chile ingresar propuestas. Para que estas pudieran ingresar al Pleno, debía cumplir con un piso mino de 15 mil firmas. Esta fue una de las 77 que consiguió los respaldos necesarios de las casi 2500 propuestas ingresadas.

Fue entonces, que la iniciativa “Cárcel para Sebastián Piñera”, consiguió sumar un total de 20.444 apoyos. Así pudo ingresar a la discusión en la Comisión de Sistema de Justicia. Esta es integrada por 19 convencionales, quienes la aprobaron en general por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Ahora, deberá pasar a la votación en particular.

En detalle, quienes optaron por aprobar fueron los constituyentes Daniel Bravo, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez, Vanessa Hoppe, Luis Jiménez, Natividad Llanquileo, Manuela Royo, Daniel Stingo, Ingrid Villena y Manuel Woldarsky.

¿De qué se trata la iniciativa ‘Cárcel para Sebastián Piñera’?

En concreto, esta iniciativa busca generar una “garantía de justicia y no repetición, para que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.

Esto se sostiene en el marco de las movilizaciones de octubre de 2019. “El único responsable es Sebastián Piñera Echeñique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad”, señaló Mauricio Menéndez.

Asimismo, explicó que “a esto también se suman los escándalos derivados de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga”.

Por su parte, Felipe Riquelme, vocero de “Cárcel para Piñera”, ahondó en los detalles de la propuesta en Biobío. “Esta iniciativa nació de gente que participó activamente y sigue participando desde el 18 de octubre en adelante. En Chile, quizás quisimos creer que no se iba a volver a repetir pero se repitió en democracia”, señaló.

“La mayoría de los chilenos tenemos claro que hubo excesivo de la fuerza, discriminado, no enfocado en aquellos que realmente estaban destruyendo el país. Fue dirigido al manifestante”, añadió.