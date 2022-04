Ministra Rutherford ordena la detención del general (R) Martínez por cinco días

El abogado del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, confirmó que deberá estar por cinco días en el Regimiento de Telecomunicaciones.

Luego de presentarse esta mañana al despacho de la ministra en visita, Romy Rutherford, el ex general (R) Ricardo Martínez deberá esperar a que la ministra decida si lo procesa o si lo deja en libertad tras la investigación por fraude en el Ejército.

“Siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero que tampoco debo estar debajo de la ley. Se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo”, dijo Martínez en su llegada a declarar durante la mañana.

Recordemos que el ex general Martínez hizo uso de su derecho de guardar silencio según confirmó su abogado durante esta jornada.