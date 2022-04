“Mi patrimonio es legítimo”: General (r) Martínez hizo uso del derecho a guardar silencio en oficina de la ministra Rutherford

El general (r) Ricardo Martínez llegó esta mañana a la oficina de la ministra en visita, Romy Rutherford, para comparecer como inculpado en la investigación por fraude dentro del ejército.

Martínez sin embargo, si bien llegó a la oficina de Rutherford, no declaró ya que hizo uso de su derecho a guardar silencio, según confirmó su abogado Juan Carlos Manríquez. Luego de varios intentos de que realizara la declaración en su domicilio, algo rechazado por la jueza de la Corte Marcial y por la Corte Suprema, Martínez decidió acudir al despacho de Rutherford.

“Siempre he estado tranquilo. He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero que tampoco debo estar debajo de la ley. Se ha hablado sobre mi patrimonio, mi patrimonio es legítimo”, dijo Martínez en su llegada a declarar.

Además, agregó que a su juicio “las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales, porque por ejemplo no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy o tienen el 99% de los chilenos (en la justicia civil)”.

Fue entonces cuando su abogado, Juan Carlos Manríquez confirmó que el general en retiro guardó silencio en la declaración ya que están a la espera de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre el recurso de urgencia presentado esta última jornada. En este se pide que el Tribunal analice si las garantías procesales que se le dan al ex general son constitucionales y sobre todo lo que deba declarar sin defensa.

“Es la única manera de resguardar sus derechos, de lo contrario, si usted no tiene las preguntas que le van a hacer registradas en un acta, y sólo hay algunas respuestas, se pierde el contexto. Si no tiene asistencia (de abogado), lo más probable es que eso implique violar la Constitución“, dijo Manríquez.