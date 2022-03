Mineduc flexibilizará la jornada escolar completa y mantendrá el aforo total con 80% de vacunados

“Vamos a permitir flexibilizar la jornada escolar completa, es decir, van a poder las comunidades escolares tomar decisiones con el Consejo Escolar, para poder definir hasta qué hora es esta jornada”, informó el ministro Ávila, que además indicó que “creemos que debemos tomarnos al menos unas cuatro semanas para gradualmente ir avanzando hacia la jornada escolar completa de ocho horas”.

También, añadió que “esto no es una redefinición de la jornada escolar completa, la que entendemos podemos revisar en sus contenidos. No estamos diciendo que la jornada escolar completa no va a seguir existiendo, sino más bien estamos pensando en una adaptación gradual para llegar hasta el total de horas que establece el plan de estudio”.

En relación con los aforos en colegios y liceos, la autoridad dijo que se mantendrá el umbral de vacunación en un 80% y afirmó que se revisará el umbral en mayo.

Sobre los sostenedores y sostenedoras de establecimientos educacionales, el ministro de Educación dijo que va a estar garantizada la subvención escolar de acuerdo al promedio que no permita y no genere efectos negativos en la mantención del servicio educativo.

“Anunciaremos en los próximos días la cifra exacta de recursos frescos que estamos hoy día mirando en nuestro presupuesto, para la compra de elementos de protección personal, que entendemos que hay que seguir invirtiendo en ello (mascarillas, alcohol gel, jabón, etc.)”, detalló Ávila, que además explicó que que se entregará un manual informativo, con este conjunto de medidas, el que estará disponible esta tarde en la página del Mineduc.