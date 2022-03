Noticias Cámara aprueba la profesionalización del fútbol femenino: Se exigirán contratos y sueldos de manera obligatoria El proyecto de ley que busca exigir un contrato y sueldo para el fútbol femenino fue aprobado de manera unánime por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. La diputada Érika Olivera, autora del proyecto de ley mostró su felicidad ante un hito histórico para el deporte femenino en Chile. “Esta es una lucha ganada por miles de mujeres que hace décadas entregan la misma pasión y compromiso que sus colegas varones en este lindo deporte que es el fútbol. Ayer las jugadoras de la sub-17 de La Roja hicieron su trabajo, hoy nos correspondía responderles en el Congreso”, sostuvo. “Estamos saldando una gran deuda porque pese al desarrollo del fútbol femenino” agregó Olivera, quien también comentó que “hasta hoy solamente un 4,4% de ellas tiene un contrato laboral con el club al que pertenece, y por tanto, sólo una mínima parte de las futbolistas tienen acceso a seguridad social, a beneficios laborales de otra índole, y a la estabilidad que un contrato laboral establece”. Los cambios centrales del proyecto son el fin de la tercerización de la administración y gestión del fútbol femenino, la profesionalización gradual de este y la adjudicación de recursos del Estado en apoyo a los equipos profesionales femeninos que presenten proyectos de desarrollo deportivo. De esta manera, los clubes van a tener un tiempo para acomodarse a la nueva normativa. La gradualidad de la iniciativa contempla que durante primer año “se exigirá contratar al menos al 50% de las jugadoras, en el segundo al 75% y en el tercero al 100%”. “Durante 5 años las Sociedades Anónimas deportivas profesionales podrán acogerse a la ley de donaciones y, además, podrán postular a proyectos con el fin específico de desarrollar el fútbol femenino“, dice el documento.

