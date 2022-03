Subsecretario del Interior niega que existan presos políticos Mapuche y contradice al ministro Jackson

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que en Chile existan “presos políticos mapuche” y contradijo al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

En conversación con Radio Cooperativa durante la mañana de este jueves, el subsecretario Monsalve dijo que en nuestro país no existen presos políticos Mapuche. “Las personas que hoy día están en la cárcel en la Región de la Araucanía, en Arica, o en Puerto Montt, lo están porque han cometido un delito que está tipificado, han sido juzgados y condenados, por lo tanto, no son presos políticos“, aseguró.

Además, señaló que: “es importante que cuando tú dialogas, particularmente con pueblos originarios, para que el diálogo resulte, tienes que partir reconociendo que hay otro que piensa distinto, tiene una cultura y una cosmovisión distintas, y eventualmente, derechos distintos“.

Tras la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches a Temucuicui, donde la comitiva debió retroceder tras encontrarse con balazos al aire, el subsecretario confirmó que no sabe si viajará a La Araucanía con la ministra la próxima semana. “no es seguro que yo vaya la próxima semana, pero si no, será la subsiguiente. Cuando vaya, no voy a anticipar dónde voy a ir”.

Dichos del ministro Jackson

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, abordó los hechos que han afectado al gobierno en la materia durante los últimos días. En diálogo con Radio Agricultura, el secretario de Estado dijo sobre la existencia de “presos políticos” en Chile, que “hay una situación bastante delicada, porque cuando se ejerce la protestad del Estado, una de las potestades que está derivada en los códigos penales, es privar de libertad a las personas”.

Asimismo, puso como ejemplo a la Machi Francisca Linconao. “Hay muchas personas que, a través de prisiones preventiva, como le sucedió, por ejemplo, a la machi Linconao, que hoy es Convencional Constituyente y estuvo durante muchos meses privada de libertad sin que finalmente se descubriera absolutamente nada”, agregó.