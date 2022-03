Agreden al convencional Marcos Barraza a las afueras de la Convención Constituyente

Por medio de su cuenta de Twitter, el convencional Marcos Barraza acusó que lo agredieron a las afueras del órgano redactor durante esta mañana.

“Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, explicó el convencional y ex ministro de Desarrollo Social.

“Afuera hace pocos momentos acaban de intentar ahorcar con una bandera a un convencional, las personas que se están manifestando con los pañuelos celestes. La semana pasada estuvieron toda la semana las organizaciones por el aborto libre y nunca agredieron a ningún convencional que esté contra los derechos de las mujeres”, dijo la convencional Damaris Abarca en el pleno de la comisión de Derechos Fundamentales.