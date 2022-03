Periodista Estadounidense muere en Ucrania tras ataque ruso: New York Times aclara que ya no trabaja con ellos

Esta jornada se informó de la muerte del ex periodista norteamericano del New York Times, Brent Renaud, tras un ataque ruso en la ciudad de Irpin.

La ciudad ubicada al suroeste de Kiev, la capital de Ucrania, ha estado bajo constante asedio de las tropas rusas y mantiene a todo el país en alerta. El jefe de Policía de la región confirmó la información por medio de un comunicado en Facebook.

Según información de medios internacionales, el periodista falleció producto de un disparo en el país que actualmente está siendo invadido por Rusia. Si bien, en un inicio se pensó que pertenecía al popular The New York Times, esta información fue descartada por el mismo medio. El Times informó que Brent Renaud era un periodista audiovisual que colaboró con el periódico en su momento, pero que ya no pertenecía a este medio de comunicación.

Esto sin duda podría significar un aumento en las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, ya que sería el primer y único ciudadano norteamericano en fallecer por el conflicto. Se espera que la Casa Blanca emita un comunicado prontamente por el hecho.