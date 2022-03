Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, asume como nueva ministra de Defensa

Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en el año 1992 inició su trayectoria en el Partido Socialista de Chile (PS) y diez años más tarde, se desarrolló laboralmente en el Servicio Agrícola y Ganadera (SAG). Entre el 2006 y el 2012, formó parte de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) como encargada de temas sanitarios y fitosanitarios de los tratados y acuerdos comerciales firmados por Chile.

En las elecciones municipales de 2008 fue electa concejala independiente por la Municipalidad de Ñuñoa, con el apoyo de la Concertación de Partidos por la Democracia, periodo 2008-2012.

Fue candidata a alcaldesa por la Municipalidad de Ñuñoa por el Partido Socialista en las elecciones municipales de 2012, sin resultar electa.

Fernández, en 2013 se desempeñaba como delegada de la Junta de Vecinos Parque Gorostiaga. En diciembre de ese año, fue electa diputada por un primer período.

En las elecciones parlamentarias de 2017, fue reelecta diputada por el 10° Distrito, Región Metropolitana (Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, Macul, San Joaquín).

Su acercamiento con Boric

El hecho que le permitió acercarse a Gabriel Boric, fue luego que en agosto de 2021 anunciara que no quería ser nuevamente diputada, ya que respaldó la candidatura presidencial de Boric, pese a que el PS apoyaba a Yasna Provoste (DC).

“Fui capaz de renunciar por mis propias convicciones y por eso estoy aquí. Me interesa empujar fuerzas de izquierda que sean capaces de encontrarse en un proyecto transformador”, comentó Fernández luego de reunirse con Boric. “Tengo la mejor opinión de la candidata Yasna Provoste en lo personal pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca”, sostuvo en ese momento.